Vida Plena busca a familiares de afiliados fallecidos con dinero sin retirar en 2026

La Operadora de Pensiones Complementarias (OPC) Vida Plena busca a los beneficiarios de afiliados que fallecieron y dejaron recursos pendientes de retiro en sus cuentas personales.

Estos fondos corresponden principalmente al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y al Fondo de Capitalización Laboral (FCL). Según la normativa de la Superintendencia de Pensiones (Supen), estos ahorros son propiedad del trabajador y deben entregarse a sus derechohabientes tras su deceso.

Para agilizar el proceso, la operadora habilitó una herramienta digital de acceso público y gratuito. Los familiares no necesitan acudir a una sucursal física para la primera revisión, ya que pueden realizar la consulta directamente desde internet.

El sistema de verificación requiere únicamente el número de identificación de la persona fallecida. El usuario debe digitar la cédula o el número de asegurado de 10 dígitos en la plataforma para confirmar si existe un saldo a favor pendiente de reclamo.

- Es importante que el afiliado tenga beneficiarios designados actualizados en su cuenta; si no hay designación, se aplican las reglas sucesorias y la normativa vigente.

Puede realizar la consulta directa ingresando al siguiente enlace: Consulta de personas fallecidas. Si el sistema arroja un resultado positivo, significa que hay dinero resguardado a nombre de esa persona.

Por motivos de seguridad, la herramienta no muestra el monto específico disponible en la cuenta. El objetivo de la consulta web es solamente informar sobre la existencia de los recursos para que los interesados inicien el trámite formal.

Adicionalmente, Vida Plena publica la lista completa de estos casos en un documento oficial. Los usuarios pueden descargar y revisar el archivo con los nombres y cédulas haciendo clic en este enlace: Listado de afiliados fallecidos.

Tras confirmar los fondos, los beneficiarios del Régimen Básico pueden solicitar el retiro de inmediato. Si estos no existen, pero el afiliado designó a otras personas en vida, el dinero se entregará 12 meses después del fallecimiento.

En ausencia de una designación expresa, el dinero se entrega a los herederos legales, pero deben solicitarlo al último juzgado de trabajo más cercano donde vivió el trabajador. Es indispensable completar el trámite administrativo para evitar que los fondos permanezcan inactivos.

Para retirar el FCL, el interesado debe siempre realizar las diligencias correspondientes en el juzgado de trabajo.