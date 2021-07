Villalta ve ‘altísimas posibilidades’ de una segunda ronda contra el PLN

Villalta ve muy probable que el país requiera de una segunda ronda electoral para escoger al nuevo presidente. Su lectura del panorama político contrasta con la del liberacionista Johnny Araya, quien está seguro de ganar el 2 de febrero entrante. (Archivo)

El candidato presidencial del Partido Frente Amplio (FA), José María Villalta, afirmó que ve ‘altísimas posibilidades’ de que el país vaya a una segunda ronda para elegir al próximo presidente de la República.

Las declaraciones las realizó Villalta tras conocer los resultados de una encuesta de la empresa CID-Gallup que publicó este martes Noticias Repretel de Canal 6.

La encuesta la encabeza el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Johnny Araya, quien obtuvo el 39% de la preferencia electoral entre las personas decididas a votar. Dentro de ese mismo grupo Villalta obtuvo un 26% de respaldo.

La encuesta de CID-Gallup se realizó entre 1.215 personas del 8 al 13 de enero y tiene un margen de error del 3,24%.

Según la legislación electoral, para que un candidato gane la presidencia debe superar el umbral del 40% de los votos emitidos.

Pese a las diferencias registradas por la encuesta, Villalta afirmó que el estudio de opinión dejó en claro, no solo que no hay que descartar una segunda votación para escoger al nuevo mandatario, sino, que el FA es el único partido capaz de enfrentar al PLN en esa eventual ronda adicional.

“Los otros partidos políticos no tienen posibilidades de llegar a una segunda ronda. Hay que decirle claramente a los electores que el FA es el único partido que tiene posibilidad de enfrentar al PLN”, sostuvo Villalta.

El diputado y aspirante presidencial dijo que viendo la cantidad de personas indecisas y la tendencia de que Johnny Araya pierda apoyo por parte del electorado, aumentan las probabilidades de una segunda vuelta electoral, que se realizaría el primer domingo de abril.

Según la encuesta, el 15% de los ciudadanos consultados no supo decir o no respondió por quién votaría el 2 de febrero, mientras que un 10% afirmó que no votaría por ninguno de los candidatos.

Pese a sus conclusiones sobre la encuesta, Villalta afirmó que seguirá trabajando para intentar un triunfo electoral en primera ronda, el 2 de febrero entrante.

“Con su campaña del miedo el PLN no va a lograr convencer a los indecisos para que voten por Johnny Araya. Vamos a poner toda la carne en el asador para ganar en primera ronda intentando convencer a los indecisos de que somos la mejor opción”, concluyó.

Johnny Araya, por su parte, hace una lectura totalmente distinta de la encuesta publicada por Noticias Repretel.

Para el aspirante liberacionista, la medición determina un despegue de su candidatura y una caída irreversible del Frente Amplio.

Sobre las probabilidades de una segunda ronda, Araya dijo estar convencido de que el electorado quiere elegir presidente en primera ronda para aprovechar los tres meses del periodo de transición para concretar proyectos de interés nacional en la Asamblea Legislativa y fuera de ella.

Antonio Álvarez Desanti, jefe de campaña de Araya, afirmó que el comando verdiblanco no tiene presupuestada una segunda vuelta.

“Tenemos la impresión de que, casualmente, la encuesta consolida al PLN y es evidente que ante la caída del Movimiento Libertario hay una gran cantidad de electores que se están movilizando hacia nuestro partido”, afirmó.

Para Álvarez, Villalta destaca la viabilidad de una segunda vuelta porque es su única alternativa para seguir adelante con sus aspiraciones presidenciales.

“Lo que sí vemos posible es la polarización entre el Frente Amplio y el PLN, pues hay un electorado importante que está a la espera de ver cuál es la opción más clara para votar en contra de don José María Villalta. Estamos muy optimistas de ganar en primera ronda”, apuntó el dirigente del PLN.