Cómo vamos con la inflación y la inflación subyacente, ahora que el Banco Central reduce las tasas

Buenos días. Como ya sabemos, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) redujo el nivel de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 50 puntos base (p.b.) y ahora se ubica en 6,50% anual.

La entidad valoró el comportamiento y los pronósticos de la inflación. En Central también anunció que la Tasa Básica Pasiva (TBP) se ubicará en 6,03% (valor anterior: 6,09%) y la tasa efectiva en dólares en 3,17% (valor anterior: 3,28%), ambas a partir del jueves 27 de julio del 2023.

Un dato llamativo que me encontré revisando el archivo:

211

tarjetas de débito (61% del total) cobran un monto entre ¢1.000 y ¢12.111 de membresía, según el MEIC; en el resto (134) no hay que pagar nada.

Inflación

Como se sabe, las decisiones de gestión de las tasas están orientadas por los objetivos y metas de inflación de las autoridades económicas.

Y como indicamos arriba, el BCCR tomó acuerdos a la baja de las tasas (TPM y TBP) apoyándose en sus pronósticos sobre los precios. ¿Qué dicen los datos hasta junio pasado? Veamos.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reportó a principios de este mes de julio que la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el primer semestre de 2023 alcanzó -1,52%.

El INEC destacó: “Este es el mayor porcentaje de variación acumulada negativa que se registra en el IPC durante un primer semestre de año desde 1976″.

Además, el IPC disminuyó -0,16% en junio de 2023 y, con este resultado, la variación interanual llegó a -1,04%, “la primera variación negativa de este indicador desde agosto de 2020″. De hecho, el índice general es 109,743, mientras que en el mes de mayo anterior fue 109,915.

El reporte señala que de los 289 bienes y servicios que integran el IPC, 42% bajaron de precio, 40% aumentaron de precio y 18% no presentaron variación. Así se ve también en las estadísticas del BCCR.

Pero una duda: ¿y la inflación subyacente (la que que excluye precios volátiles)? Vamos ahí:

—En enero el nivel promedio estaba en 108,50, pero subió en los meses siguientes y en mayo empezó a bajar hasta 108,48 en junio.

—La variación mensual fue de -0,08% en junio anterior, la mayor en todo el semestre también, donde se reportan disminuciones desde que en enero pasado se alcanzó 0,34%.

—La variación interanual, siempre en promedios, fue de 1,49% en junio pasado e igualmente se reportan caídas paulatinas desde que en enero de 2023 se reportó un 5,25%.

(Shutterstock/Shutterstock)

Tres infos para el día Copiado!

Alianza cooperativa

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo anunció una alianza con 25 municipalidades, ONG’s y la Uned para impulsar cooperativas en los cantones.

Créditos a pymes

El Sistema Financiero Nacional ha otorgado más de ¢757.000 millones en créditos destinados a 48.000 emprendedores en el país, según la Asociación Bancaria Costarricense.

Aumento en Europa

El Banco Central de Europa aumentó los tipos de interés 0,25 puntos hasta 4,25%, un nivel que no se alcanzaba hace dos décadas, según el diario español El País.

La cita Copiado!

“El desarrollo de la inteligencia artificial se parece más a una maratón de largo aliento que a un sprint corto y veloz”. — Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica

El gráfico Copiado!

