Cuatro impactos de los programas para mipymes: el caso de Crecimiento Verde de Procomer

Buenos días. El domingo pasado les comenté en el blog mis impresiones sobre la nueva red social Threads, lanzada por Meta, propietaria de Facebook, Instagram (IG) y WhatsApp.

Una lectora me escribió y me compartió un reel (videos que se publican en IG) donde se advierte de varias situaciones con Threads, que no son secundarias y están confirmadas por medios de prensa.

La primera es que para usar Threads, aparte de la obligación de tener IG, la app te pide permiso para tener acceso a toda la información personal (desde salud hasta las finanzas), sobrepasando e incumpliendo con la normativa de la Unión Europea sobre privacidad. De hecho, no está disponible allá. A tomarlo en cuenta.

Aún así, su crecimiento es acelerado:

100 millones

de suscriptores de Threads, a menos de una semana del lanzamiento de la aplicación, según Meta.

Impacto en mipymes

Como señalamos hace unos días, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) requieren apoyo para sobrepasar su “valle de la muerte”, consolidarse, crecer e incluso internacionalizarse.

Una de las iniciativas desarrolladas para el sector es el Programa Crecimiento Verde, que lanzó su novena convocatoria para reclutar a 50 mipymes e impulsar sus procesos de innovación, sostenibilidad ambiental y perfil exportador.

Este programa —que contabiliza 270 emprendimientos apoyados— de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) cuenta con el respaldo de la Fundación CRUSA, el Sistema de Banca para el Desarrollo y el Instituto Nacional de Aprendizaje.

En esta edición, cada empresa elegida obtendrá hasta ₡9 millones en capital semilla y asesoría técnica especializada. ¿De verdad ayuda esta iniciativa?

El Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), de la Universidad Nacional, publicó la tesis de maestría de Isaac Vargas, en la que analiza la incidencia económica y ambiental de este programa, a partir de la base de datos de 257 empresas. Esto fue lo que encontró:

—La mayoría de las mipymes apoyadas recibieron financiamiento para proyectos de inversión en innovación ambiental de proceso y productos (bienes y servicios), mientras que 23% fueron para obtención de certificaciones en áreas de calidad, innovación y energía.

—Impacto económico: el 67% de las mipymes indica que el programa ayudó en la reducción de costos, seguido por una mayor producción (20%) y la mejora de la marca (13%). También reportan un aumento (97%) y constancia en ventas (3%).

—Impacto ambiental: el 67% reporta una disminución en el consumo energético (agua, electricidad y combustible), seguido por la eficiencia en procesos (20%) y en cambio a materias primas más eco-amigables (13%).

—”La casi totalidad de las empresas participantes (97%) lograron cumplir sus objetivos planteados”.

Retos o situaciones a resolver: el programa deberá mejorar en asesoría, facilidades para el trámite y en la plataforma digital.

Tres infos para el día Copiado!

Doble propósito

El banco alemán de desarrollo DEG otorgó a BAC un crédito de $120 millones para impulsar su cartera verde y proyectos orientados a mujeres.

Conexión

Cargill y la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica establecieron una alianza para promover la formación integral de profesionales en el campo de la avicultura, con un enfoque humano y conectando la experiencia de la empresa con la academia.

Telecom de Iberoamérica

El sector de las telecomunicaciones en la región iberoamericana generó ingresos por $31,695 millones en el tercer trimestre de 2022, 4.0% respecto al año anterior, de acuerdo con la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica. El mercado móvil contribuye con 56%.

(Julieth Méndez)

La cita Copiado!

“No es una moda. Todos hemos encontrado una gran calidad de vida en poder teletrabajar y en tener ambientes híbridos”. — Gisela Sánchez, directora regional de relaciones corporativas de BAC Credomatic

El gráfico Copiado!

