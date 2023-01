Estos son los 10 principales proveedores del Estado en Costa Rica

Buenos días. Ayer se inició la Copa del Café con 24 de 32 partidos de las llaves. El resto de la primera vuelta estaría programado para hoy junto con el comienzo de dobles.

La promesa de este tradicional torneo es que aquí veremos a las futuras estrellas del tenis mundial, tanto en femenino como en masculino. De hecho, por este torneo pasaron grandes nombres como Roger Federer (1996) y Juan Martín Del Potro (2005).

Hablando de promesas:

523

Startups o empresas emergentes recaudaron más de $1 millón en capital de riesgo en 2021 y el primer semestre de 2022, según Lavca.

Los 10 mayores proveedores del Estado en Costa Rica del 2022

Durante el año 2022, las instituciones públicas realizaron más de 38.583 procedimientos de contratación administrativa, por ¢1.109.664 millones, de acuerdo con información de la Contraloría General de la República (CGR).

—Por cantidad de contratos realizados: es un poco menos del promedio de 41.300 de los últimos dos años y por muy por debajo de la media de 69.365 realizados entre 2012 y 2019.

—Por monto: es superior al 2021 y menos que de 2017 a 2020.

—Por tipo de contrato: 595 fueron licitaciones que acumularon el 38% del monto adjudicado en el 2022, mientras que 37.203 contratos directos representan el 36% y 3.209 contrataciones abreviadas fueron el 16%.

—Por sectores: social y de lucha contra la pobreza (con 27,72%), salud (20,46%), ambiente, energía y telecomunicaciones (14%) y municipal (12%) acumulan la mayor parte de los montos adjudicados.

—Empresas proveedoras adjudicatarias: al menos la mitad son de tecnología. Las principales, de acuerdo con los datos de la CGR, son:

1. Montedes: con ¢314.706 millones (28%). Tiene 5 contratos adjudicados mediante licitaciones, el principal de los cuales es con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú (por ¢313.496 millones).

2. Cafetalera Zumbado: ¢35.400 millones (3,19%). Tiene un contrato de arrendamiento adjudicado mediante contratación directa por la Caja Costarricense de Seguro Social.

3. Sonda - Quintec – Gridshield: ¢24.990 millones (2,25%). Tiene un contrato adjudicado por licitación con el Banco Popular de Desarrollo Comercial.

4. Sonivisión: ¢23.577 millones (2,12%). Tiene contratos con 15 entidades, el mayor de los cuales es con la Universidad Nacional por ¢22.850 millones.

5. Hospimédica: ¢23.394 millones (2,11%) Cuenta con 11 contratos, el mayor de los cuales es con la CCSS por ¢22.918 millones.

6. GBM de Costa Rica: ¢21.247 millones (1,91%). Tiene 19 contratos, el principal de los cuales es con la CCSS por ¢247 millones.

7. Quebradores del Sur Costa Rica: ¢17.009 millones (1,53%) Tiene contratos con seis instituciones, el mayor de los cuales es con el Consejo Nacional de Viabilidad (¢15.860 millones).

8. Constructora Meco: ¢15.619 millones (1,41%). Tiene contratos con 30 entidades, el principal es con el Consejo Nacional de Viabilidad (¢9.928 millones).

9. Componentes El Orbe: ¢14.144 millones (1,27%) Tiene contratos con 43 entidades, el principal con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (¢10.763 millones).

10. Oracle de Centroamérica: ¢11.725 millones (1,06%) Tiene contratos con 22 entidades, el principal de los cuales es con el Banco Nacional de Costa Rica (¢4.626 millones).

(Rafael Pacheco Granados)

bv | CS Ahorro y Crédito: 65 años impulsando el bienestar integral del país

CS Ahorro y Crédito brinda soluciones innovadoras y sostenibles a sus 126.00 asociados y sus familias, acompañándolos en el camino para alcanzar sus metas.

(Jeffrey Zamora)

Tres infos para el día

Capacitación mipymes

El Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento anunció la inauguración de su Centro Empretec para facilitar el desarrollo empresarial mipyme.

Becas tecnológicas

Globant, una empresa nativa digital, anunció una nueva convocatoria de su programa Code Your Future para otorgar 1.000 becas a perfiles interesados en capacitarse en carreras de tecnología en Latinoamérica.

Más mensajes comerciales

La firma Juniper Research estima que el tráfico global de mensajes comerciales OTT (Over the Top), permite a las marcas y empresas comunicarse con los clientes vía WhatsApp y WeChat, aumentará 172% a 254.000 millones en 2027.

La cita

“El reto está en que la volatilidad, en cualquier tema central del negocio, requiere que las decisiones sean de menor plazo y de constante revisión”. — Esteban Devoto, director de operaciones de tiendas Universal

El gráfico

Recomendaciones de este martes

—La Universidad Nacional anunció los Cursos Participativos que se realizarán presenciales y virtuales. Hay de orquídeas y campismo.

—Mondragon Team Academy realizará el evento de emprendimiento B-Focus el próximo 9 de febrero en Parque La Libertad.

—La revista Wired publicó los 10 mejores films en Amazon Prime Video: Bill & Ted Face the Music, Licorice Pizza, Candyman (2021), Coming 2 America, Thirteen Lives, Respect, One Night in Miami, Saint Maud, The Report y Sound of Metal.

Feliz martes.

