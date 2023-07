Estos son los escenarios de lluvias y temperatura en Costa Rica que usted debe considerar en julio, agosto y setiembre

Buenos días. Los cambios de clima esta semana vendrán de la mano de la onda tropical #20, incluidas lluvias aisladas con tormenta localizada en el Valle Central y zonas montañosas del Pacífico Central, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Ayer lunes también estaban previstos aguaceros y tormentas en el Caribe (con lluvias variables y dispersas en la costa), la Zona Norte y las cordilleras al norte del país, mientras que para el Pacífico Sur se esperaban aguaceros dispersos. Se registraron 19 incidentes.

Para hoy el panorama sería similar. A partir del jueves, las lluvias comenzarían a presentarse de forma más aislada en el Pacífico Central y Sur y la llanura de la Zona Norte, principalmente. No sería por mucho tiempo.

La onda tropical #21, que se encuentra en medio del Atlántico, estará ingresando al mar Caribe hacia el fin de semana. Según las estimaciones, este año habrá esto:

7 Copiado!

huracanes y 5 tormentas están pronosticadas para la temporada de ciclones tropicales de la cuenca del Atlántico, según el IMN.

Lluvias y temperatura Copiado!

Las altas temperaturas se están haciendo presente en Estados Unidos (hasta 50° C en el sur y 54° C en el Valle de la Muerte) y Europa (segunda ola de calor de más de 44° C en algunas zonas de España).

En Costa Rica no llegamos a tanto, pero varias zonas están con temperaturas más arriba de lo normal con efectos probables en ecosistemas, actividades agropecuarias y de disponibilidad y costos de servicios.

Los pronósticos del IMN apuntan a:

—Déficit de lluvias entre julio y setiembre, en Pacífico Norte y Valle Central (-20%), así como en en Pacífico Central (-15%), en el Pacífico Sur (-10%) y en la Zona Norte Occidental (-15%),

—Lluvias normales en el Caribe sur, norte y norte oriental (+10%).

¿Y la temperatura?

—Para julio, agosto y setiembre se esperan temperaturas medias más cálidas de lo normal en el Pacífico, la Zona Norte Occidental (Los Chiles, Upala y Guatuso) y el Valle Central, así como normal en la vertiente Caribe y la Zona Norte Oriental.

—Se mantiene la condición de sequía meteorológica en la región climática del Caribe Sur y Caribe Norte (Matina, Siquirres, Limón y algunos sectores más al norte).

Habrá variaciones por mes:

—En este julio se tendrá una temperatura más arriba de lo normal en el Pacífico Norte, el Pacífico Central, la Zona Norte Occidental y el Valle Central.

—En agosto, la temperatura estaría más arriba de lo normal en todas esas zonas climáticas y en la del Pacífico Sur. Solamente en la Zona Norte Oriental y en el Caribe se mantendrá más baja de lo normal.

—En setiembre, la temperatura seguiría más arriba de lo normal en todas las zonas climáticas, excepto en la Zona Norte Oriental y en el Caribe donde estará normal.

(Rafael Pacheco Granados)

bv | Volaris revoluciona la forma de viajar con el lanzamiento de Pase Anual Copiado!

(Contenido comercial)

A través de una suscripción anual, los clientes tendrán vuelos ilimitados al año, pagando únicamente impuestos y/o cargos aplicables. Volaris es la primera aerolínea de Latinoamérica en lanzar una suscripción all-you-can-fly.

Tres infos para el día Copiado!

Cortes eléctricos

Durante el primer semestre, el Sistema Eléctrico Nacional se vio afectado por 32 eventos regionales e interrupciones a más de 200.000 clientes del Grupo ICE. En el momento más crítico hubo interrupciones de entre cinco y 15 minutos, y alcance a los sectores residencial, comercial e industrial.

Feria del libro

La Feria Internacional del Libro 2023 se realizará en el Centro de Eventos Pedregal del 26 de agosto al 3 de setiembre y con más de 100 stands de librerías, casas editoriales, autores nacionales e internacionales y editores.

(Ignacio Gonzalez Leon-Paez)

Inversión europea

La Comisión Europea anunció una inversión de 45.000 millones de euros en América Latina y el Caribe en proyectos de producción de hidrógeno limpio, ampliación de la red de cableado de datos de alto rendimiento, producción de vacunas de ARNm más avanzadas.

La cita Copiado!

“Costa Rica tiene que aprender a movilizarse defendiendo sus intereses y negociando acuerdos con China y con Estados Unidos por separado, porque se sabe que ambas potencias tienen intereses particulares en Centroamérica”. — Carlos Murillo, especialista en relaciones internacionales y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica

El gráfico Copiado!

Top 3 de EF Copiado!

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Economía y Política | Tatiana Soto repasa las relaciones de Costa Rica con EE. UU. y China.

Economía y Política | Francisco Ruiz revisa el costo de membresía en los country club.

Emprender | Les cuento la historia del emprendedor Danny Solano, confundador de Caffè Negroni, en Escazú, así como de otros negocios en el sector de restaurantes y bares.

Recomendaciones de este martes Copiado!

La Asociación Bancaria Costarricense realizará hoy martes 18 el webinar Sumate al desarrollo sostenible: acercate a los créditos verdes” a partir de las 9:00 a.m..

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura lanzó la segunda edición del curso virtual Introducción al Emprendedurismo para Mujeres Rurales, dirigido en esta ocasión a emprendedoras de Costa Rica y otros países de la región.

En streaming, Netflix estrena mañana 19 de julio para Costa Rica el documental The Deepest Breath, “una mirada a las emocionantes recompensas, y los riesgos ineludibles, de perseguir los sueños en las profundidades del océano”.

Feliz martes

Gracias por leerme.

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.