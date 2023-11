Los jóvenes de la generación Z no son los consumidores del futuro: es un nicho al que su negocio debe ponerle atención ya

Buenos días. Nuestro café es reconocido a nivel internacional. Pero hay que mantener su promoción.

Entre el 8 y el 11 de noviembre anterior se realizó la vigésima segunda edición de la Seúl International Coffee Show en Corea del Sur. Ahí Costa Rica tuvo un stand y viajaron representantes de Coopelibertad, Coopepilangosta y Café Rubaldo.

Se realizaron reuniones con las principales empresas importadoras de café coreanas, cafeterías de especialidad y tostadores, así como audiencias con municipios en Corea que promueven la economía social y el comercio justo.

La cifra

Otra área donde salimos destacados, pero esta vez en negativo: Costa Rica es el sexto país más expuesto al cibercrimen.

8,22

es el índice global de riesgos de ciberseguridad de Costa Rica de Proxyrack.

Compran ya

La generación Z, conformada por quienes tienen de 14 a 28 años, ya son consumidores. Seguro en su negocio ya lo ven. O vaya a un mall y lo confirma.

Las empresas deben tener en su radar a este segmento y conocer su comportamiento, que es diferente al de generaciones anteriores.

Eso es lo que veremos mañana en el Costa Rica Country Club durante nuestro tradicional evento anual Red 506. Los datos que mostraremos forman parte de dos estudios preparados por las agencias Triada y Shift Porter Novelli. Si tiene interés en asistir, puede adquirir sus entradas.

Ya adelantamos varios datos: en el campo del gaming, uno de los temas de la agenda, y las principales preocupaciones de los jóvenes.

¿Por qué es un nicho de interés para su negocio o debería serlo?

—Generación Z: está conformada por 1,2 millones de personas, casi una cuarta parte de la población de Costa Rica. El 62% son del Gran Área Metropolitana, 54% son hombres y 46% son mujeres y tienen ingresos entre ¢374.000 y ¢2 millones.

—Estilo de vida: viven con una mayor apertura al mundo, conectados y acelerados, por lo que tienen mayor nivel de conocimiento de las opciones de productos y servicios que otras generaciones a su edad.

—Rutina: tienen una vida muy dinámica con estudios, hobbies, diversión, consumo, familia, amistades, grandes cantidades de información y cambios constantes.

—¿Cómo viven? Casi la mitad no vive con sus padres, 12% ya tiene su propia familia, 18% su propio vehículo y 42% tienen estudios universitarios.

—Uso del tiempo: en general el tiempo de descanso es bastante valorado junto con el estudio (un dato relevante para los departamentos de recursos humanos y las gerencias generales).

bv | El sorprendente HONOR 90 ya está disponible en el país

(Contenido comercial)

Cuenta con un sistema de cámara triple del cual se desprende una potente cámara principal de 200MP.

4 infos para el día

Impacto

Aunque el Índice de Precios al Consumidor tuvo variaciones acumulada de -1,55% e interanual de -1,28%, el INEC indicó que se tuvo un incremento mensual de 0,21% en octubre de 2023 en particular por el alza del combustible.

Aguinaldo

El Ministerio de Hacienda informó que pagará el aguinaldo el próximo 6 de diciembre. El monto estimado es de ¢236.318 millones para 168.304 personas funcionarias públicos y 62.396 pensionados con cargo al Presupuesto Nacional.

Declive manufacturero

Casi el 80% de la producción de EE. UU. se compone ahora de servicios, mientras la productividad laboral en el sector manufacturero cae un 0,2% al año y la productividad de la industria viene en declive desde 2011, advierte The Economist.

Calor extremo

La Tierra acaba de tener el año más caluroso registrado: la culpa es del cambio climático, recalca la revista Nature. Alrededor de 7.300 millones de personas se enfrentaron a temperaturas fuertemente influenciadas por el calentamiento global.

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Finanzas | Krisia Chacón nos dice cuánto cuesta comprar una casa en la montaña.

Finanzas | Mónica Cerdas consultó a varios especialistas que responden cuál es el destino que le damos los ticos al aguinaldo.

Emprender y blogs | Les cuento la historia de Resonante, que brinda sonoterapia y acompañamiento psicológico a personas y en empresas ante el aumento de los problemas de estrés, ansiedad y depresión en los últimos años, y en el blog las opciones de canales gratuitos en streaming.

Recomendaciones de este lunes

Este martes 14 de noviembre, a las 9:00 a.m., Lead University realizará el webinar Ventas profesionales vs. Ventas tradicionales.

El próximo 16 de noviembre será la Jornada de Cyber100 en las instalaciones de Universae en Pozos de Santa Ana, organizado por la Cámara Oficial Española.

En streaming, Netflix presenta este 14 de noviembre:

—El thriller Suburræterna, en el que el protagonista deberá regresar a casa para evitar que su propia familia sea erradicada en medio de las revueltas y guerras en la Mundo Medio.

—La serie documental How to Become a Mob Boss, que explora el ascenso y la caída de los jefes de la mafia más famosos de la historia, desde Al Capone hasta Pablo Escobar.

Feliz lunes y que tengan una excelente semana.

Gracias por leerme.

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.