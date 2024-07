Los Juegos Olímpicos París 2024 empiezan hoy: aquí todo lo que tiene que saber para ver la ceremonia y los juegos (+ datos curiosos)

Las inmediaciones de la Torre Eiffel en París serán sede de las competiciones de voleybol de playa, el escenario de las justas no está finalizado. (Shutterstock)

Hoy a las 10 a.m., hora tica, se inauguran los Juegos Olímpicos París 2024. Concluirán el 11 de agosto. Es la XXXIII Olimpiada.

Se celebran donde fueron ideados en su versión moderna por el barón Pierre de Coubertin y 100 años después que la Ciudad de la Luz fuera su sede en 1924. Ya lo había sido en 1900. Los primeros de la época actual fueron en Atenas en 1896.

En Costa Rica podrá seguirlos a través de Repretel Canal 6 y en el servicio de suscripción de Claro (canales 299 del paquete Hogar y 1207 del paquete de fibra óptica).

Datos olímpicos

—Ceremonia inaugural: se realizará en el río Sena ante 300.000 personas y 100 jefes de Estado y de gobierno, con un escudo de 45.000 efectivos de seguridad. Ya el miércoles 24 y ayer jueves 25 se realizaron actividades en fútbol (con polémica incluida), balonmano, rugby y tiro con arco.

—Disciplinas: el programa olímpico está formado por 36 disciplinas deportivas, 329 eventos en 35 sedes, la mayoría en París y también en Burdeos, Nantes, Lyon, Marsella y Lille, e incluso en el territorio francés de Tahití (a 15.000 kilómetros, en el Pacífico y sede del surf).

—Cobertura: serán cubiertos por 20.000 periodistas acreditados y serán vistos globalmente por 4.000 millones de espectadores en 350.000 horas de retransmisión televisiva.

—Atletas: 10.500 deportistas (la mitad mujeres, la mayor representación femenina hasta la fecha) de 206 Comités Olímpicos Nacionales y el Equipo Olímpico de Refugiados,

—Costa Rica: la delegación cuenta con seis atletas que participarán en judo (Sebastián Sancho, cuya ronda eliminatoria será este sábado 27 de julio a las 2:00 a.m. hora de Costa Rica), Alberto Vega (natación, 27 de julio a 3:00 a.m.), Brisa Hennessy (surf, 27 de julio a 3:48 p.m.), Alondra Ortiz (natación, 31 de julio a 3:00 a.m.), Milagro Mena (ciclismo de ruta, 4 de agosto a 6:00 a.m.) y Gerald Drummond (atletismo, 5 de agosto a 2:05 a.m.).

—Villa Olímpica: situada al norte de París, cerca del estadio de Saint Denis, tiene 82 edificios y 3.000 apartamentos para 14.000 atletas, entrenadores y personal de las delegaciones; tuvo un costo de $1.521 millones. Cada día se servirán 600.000 platos de comida.

—Precios de hospedajes: según Forbes, hay un incremento del 226% en los precios; el promedio es de 391 euros la noche, con un mínimo de dos noches de reserva. En hoteles de tres a cuatro estrellas el precio llega a los 700 euros y en los de lujo a 1.500 euros por noche.

—Costo: los Juegos Olímpicos de París tiene un costo de más de $8.000 millones; el evento producirá entre $7.170 millones y $11.900 millones en beneficios para la región de París.

bv | El Impacto de los Ciberataques en la Reputación: Habla Andrea Baggio, CEO de Help Ransomware

(Contenido comercial)

Andrea Baggio, CEO de Help Ransomware, habla del impacto de los ciberataques en la reputación, las principales amenazas y las recomendaciones para enfrentarlas.

La cifra

Los problemas del Seguro Social afectan a todos, pues solamente

20%

de los pacientes mayores de 75 años hospitalizados fue valorado por especialistas en geriatría, alertó la Contraloría General de la República.

¿Qué más está pasando?

En Costa Rica: programa Emprende Joven

El Viceministerio de Juventud y el Ministerio de Economía Industria y Comercio anunciaron el inicio del programa Impulso Emprende Joven 2024, destinado a personas de 18 a 35 años.

Se ofrece formación a emprendedores jóvenes o con una idea de negocio en áreas como elaboración de presupuestos, mercadeo digital, e innovación, entre otros.

Durante dos días se brindará capacitación en Design Thinking, modelo de negocio Canvas, costo y precio y mercadeo digital.

En el mundo: freno industrial, la eurozona también

La actividad en la eurozona se estancó de nuevo, debido a la ralentización de las fábricas alemanas y francesas, indicó El País.

En cambio, los servicios crecieron ligeramente por sexto mes seguido, lo que no evita que la situación general se mantenga en el límite entre recesión y expansión económica.

Francia creció en general por el impulso de los Juegos Olímpicos, aunque no es suficiente para otros sectores y para el empleo.

En ciencia: mapa del dióxido de carbono

La NASA publicó un mapa global en el que puede observarse cómo se mueve el dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra.

Se muestran las concentraciones a medida que el gas se mueve, impulsado por los patrones del viento y la circulación atmosférica.

Si hace zoom se ven las emisiones de las centrales eléctricas, los incendios y las ciudades, para luego propagarse por los continentes y los océanos.

Top de EF

De las publicaciones de El Financiero les recomiendo leer sobre:

Guanacaste: para mirar las estrellas.

Hotel W: perspectivas en Guanacaste.

Bienes raíces en Guanacaste: precios en los puntos más atractivos.

Historia emprendedora: asesores en finanzas.

Recomendaciones de este viernes

¿Se perdió nuestro foro sobre la economía, los desafíos y las oportunidades de Guanascate? Repáselo aquí: 200 años de la Anexión Nicoya

Mañana sábado 27 de julio se realizará el Rally ULATINA Kids en el campo ferial de San Rafael de Heredia de 9:00 am a 12:00 p.m., dirigida a niños y niñas. Inscripciones gratuitas.

Y mañana mismo, la Fundación Animales de Asís realizará la feria de adopción de mascotas hasta 1:00 p.m. en el Starbucks de San Rafael de Escazú.

En cines, está en cartelera Deadpool y Wolverine, que formarán un equipo para enfrentar un enemigo en común.

Feliz día y feliz fin de semana.

Gracias por leer este boletín.