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3DArmour: los hermanos que crearon un nuevo yeso que permite bañarse y meterse al mar a las personas con lesiones

3DArmour, fundada por los hermanos Matthias y Stephan Peters, ganó un premio del Incae y regresó de Miami tras llamar la atención de posibles inversionistas y clientes de EE. UU.

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Por Carlos Cordero Pérez

Cuando una persona debe usar un yeso, debido a una lesión musculoesquelética, enfrenta restricciones para bañarse de forma normal, para realizar alguna actividad que genere sudor o para meterse al mar.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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