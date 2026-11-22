Rodrigo Crovetto, fundador de IGO Productos, tuvo que dejar de vender en Automercado. “La empresa quedó en cierre técnico. No podía sostenerse”, confiesa Rodrigo. Pero siguió.

Hace siete años, la dueña de la cafetería Monstera Deliciosa en San Ramón de Alajuela le pidió ayuda pues se quedó sin proveedor de mantequilla de maní.

Rodrigo compró una procesadora casera que le costó ¢40.000, dos kilos de maní, ocho frascos de vidrio de 250 gramos y preparó todo en la cocina de su casa. Tenía 17 años y estaba en el colegio.

Dedicarse a una iniciativa es una herencia. Su abuelo Luis Emilio fue el dueño del antiguo Cine Chassoul y su abuela Luz María siempre trabajó con él; un tío tenía restaurantes; su padre Julio Antonio, oriundo de Perú, es ingeniero industrial y trabajó en importantes proyectos de Edica en Costa Rica; y su madre María José es profesora de la Universidad de Costa Rica.

“Estaba feliz. Me pagaron ¢16.000”, dice. Recibió pedidos de familiares y amistades, que también solicitaron nuevos sabores.

Trabajaba los fines de semana, pues ingresó a la carrera de ingeniería ambiental en la Universidad Nacional, en Heredia. Además, es triatlonista élite. Participó en competencias sprint (750 metros de natación, 20 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros corriendo) y en cuatro Ironman 70.3 o Medio Ironman (1.900 metros de natación, 90 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros corriendo).

En la actualidad, dedica 15 horas de entrenamiento por semana, se levanta a las 4:00 a.m. para entrenar de 5:00 a.m. a 7:00 a.m., trabaja de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y luego entrena en el gimnasio (a veces a mediodía y dos veces por semana).

Rodrigo Crovetto, fundador de IGO Productos, estuvo a punto de cerrar la empresa cuando tuvo que salir de Automercados. El pasado 16 de noviembre volvió a sus estantes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Automercado: primera vez

Poco a poco estructuró el negocio. En 2021 estableció la primera planta de producción en un local de 12 metros cuadrados, sacó el permiso de funcionamiento y los registros sanitarios, y empezó a abastecer con pequeñas cantidades de productos a cadenas locales de comercios de San Ramón, Palmares y Naranjo, en la región de Occidente.

Al año siguiente, contrató al primer colaborador a tiempo parcial e ingresó en Automercado con las mantequillas de almendra y de marañón con fresas. Además, obtuvo recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo, con el apoyo del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), como agencia operadora para adquirir varios equipos industriales (procesador de alimentos, deshidratadoras y ollas a presión) para producir mantequilla de la semilla del árbol de Guanacaste.

El futuro era seguro. Las ventas superaban los ¢1,2 millones por mes, se trasladó a una planta de 50 metros cuadrados y ahora contrató a otro colaborador también por un cuarto de tiempo, dependiendo de la demanda.

Pero en setiembre de 2023, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) ordenó retirar la mantequilla de marañón con fresa de todos los puntos debido a un error en la tabla nutricional de la etiqueta de los envases.

En Automercado tuvo que cancelar entre ¢2 millones y ¢3 millones, que le descontaron de las ventas de mantequilla de almendra. “Entregábamos, entregábamos y entregábamos productos y no recibíamos nada,” dice Rodrigo.

Una vez saldada la cuenta, a los cuatro meses, Automercado —que representaba el 80% de las ventas— retiró el otro producto, argumentando que no cumplía la meta de ventas. Fue precisamente cuando el MEIC dio el visto bueno a la nueva etiqueta. Eso dejó un sinsabor.

Las ventas de los demás productos se mantuvieron en los otros puntos de venta, pero no eran muchas. Tuvo que producir en la casa y mantener solo a un colaborador.

“Fue desmotivante. Mantenía los otros puntos mientras decidía si cerraba”, dice Rodrigo.

IGO Productos ofrece untables o mantequillas basadas en semillas en forma individual o en paquetes, así como barras de proteínas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La barra de proteína basada en harina de semilla del árbol de Guanacaste y el paquete de tres untables o mantequillas de semillas de marañón con fresa, del árbol de Guanacaste y de maní para deportistas y familias. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Puertas que se abren

No tuvo oportunidad. Fiorella Carranza, la novia de su mejor amigo Jorge, acababa de graduarse de mercadeo digital y le hizo una propuesta.

Ella se encargaba de la proyección de los productos en redes sociales y él le pagaría conforme aumentaran los resultados. “Gracias a ella la empresa resurgió”, afirma Rodrigo.

En el primer mes, pasó de vender menos de ¢200.000 a ¢600.000. Los ingresos siguieron creciendo; lanzó la mantequilla de semilla de Guanacaste y obtuvo más clientes en la Región de Occidente (incluyendo Atenas), los supermercados BM (en Dominical, Uvita, Quepos y Pérez Zeledón), dos tiendas del aeropuerto Juan Santamaría y varios hoteles de cinco estrellas.

En 2025, Rodrigo terminó la licenciatura y participó en el programa Pasión por el Sabor de la Cámara de la Industria Alimentaria (Cacia), una iniciativa de apoyo a emprendedores de alimentos y bebidas, que le abrió una oportunidad que no imaginaba.

El programa concluyó en febrero de 2026 en una ronda de negocios con las principales cadenas de supermercados y distribuidoras. Rodrigo sabía que iba a encontrarse con los ejecutivos de Automercado. Ganarlos de nuevo no iba a ser sencillo.

Recurrió a Allan, un amigo de Sarchí experto en ventas. Los ejecutivos lo saludaron, pero Allan se hizo cargo. Los ejecutivos de Automercado solicitaron que aplicara en la plataforma para abril con la mantequilla de semilla del árbol de Guanacaste y las barritas de proteína. Pero no resultó.

Rodrigo insistió. En julio se abrió otra ronda en Automercado y aplicó otra vez. “Lo más que pierdo son dos muestras”, pensó. Las entregó en las oficinas centrales y solo debía esperar la revisión del encargado de compras y de un comité. Si obtenía su parecer, tenía que tramitar el ingreso. A finales de agosto se lo notificaron.

El pasado lunes 16 de noviembre, realizó la primera entrega para 22 de los 24 puntos de venta de la cadena.

No fue la única puerta que se abrió de nuevo. Desde hace varios meses, participa en el llamado Road Show de PriceSmart, donde realiza una degustación de sus productos en forma rotativa en las sedes de la cadena. Lo que vende ahí ya representa la mitad de los ingresos. En seis semanas concluirá y, dependiendo de los resultados, ingresará a 10 sedes.

Junto a las cadenas de la Región de Occidente y la zona sur, los productos también se venden en 10 hoteles cinco estrellas, donde se ofrecen las barras de proteína en los minibares de cada habitación, se utiliza harina de la semilla del árbol de Guanacaste en sus cocinas y la mantequilla de maní en los desayunos buffet de los restaurantes.

El plan ahora es incursionar en otros cinco hoteles en Guanacaste y exportar a México o Panamá (aquí hay más posibilidades) con el apoyo de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Otro proyecto en marcha es desarrollar la línea basada en las semillas del árbol de Guanacaste, por ejemplo, con unos chips, pensando en beneficiar a 11 familias que recogen el fruto del que se extraen las semillas.

En 2026, recogieron 10 toneladas de frutos que normalmente son un residuo. Además, IGO destina el 10% de sus ganancias a la conservación de los árboles. “Ahorita tenemos 20 árboles”, dice Rodrigo. “El plan es conservar 40 árboles y beneficiar a 20 familias”.

Datos claves

Empresa: IGO Productos.

Fundador: Rodrigo Crovetto Chassoul.

Fundación: 2019.

Colaboradores: siete personas.

Ubicación: San Ramón de Alajuela.

Productos: 10 en total, en dos líneas: mantequillas o untables de frutos frescos (maní, maní con proteína, maní con higos, almendras, marañón, marañón café, marañón fresa, de árbol de Guanacaste) y barras de proteína de la semilla del árbol de Guanacaste.

Precios: ¢1.700 (la barrita) y ¢10.000 (caja de tres frascos de mantequilla)

Comercialización: Automercado, BM y PriceSmart; supermercados de la Región de Occidente (Supermercados Carranza, Veggie Supermercados y La Coope Supermercado); Stella’s Café en Monteverde; y 10 hoteles de cinco estrellas.

Público meta: las mantequillas o untables para familias (para snacks, waffles, pancakes y otros) y las barras de proteína para personas que cuidan su alimentación y hacen deporte.