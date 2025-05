¿Cansado de cocinar o comer mal? Negocios de comida preparada se expanden y se unen con nutricionistas

Gabriela Chacón, cofundadora de Pimienta y Sazón, es chef. Trabajó durante mucho tiempo en hoteles de reconocidas cadenas, como Marriot y Westing. También en un comedor corporativo en una zona franca. Pero sentía que su trabajo no era valorado.

Estando en este último empleo, con dinero propio, empezó a vender verduras empacadas al vacío en 2021. En ese año conoció a su esposo Marco Gamboa, quien también es chef. Pero la gente le p reguntaba si vendía comidas . Entre los dos iniciaron el negocio de vender y entregar comidas preparadas en el Área Metropolitana. El emprendimiento se ubica en Moravia.

Durante los primeros tres años, solo ella se dedicaba a tiempo completo. Cuando la clientela creció, Marco también se volcó al negocio completamente. Ahora, se reparten las tareas, incluyendo el cuidado de un bebé de un año y cuatro meses.

En la actualidad, no tienen colaboradores. Sin embargo, están revisando números para decidir la contratación de sus primeros empleados, pues la clientela ya superó la media centena. “Todas las semanas llegan clientes nuevos”, afirmó Gabriela. “El 95% de los clientes es p or falta de tiem p o” .

“El 95% de los clientes es por falta de tiempo”, dijo Gabriela Chacón, de Pimienta y Sazón. (Foto cortesía de Pimienta y Sazón para EF) (Pimienta y Sazón/Pimienta y Sazón)

Los platos puede entregarse en recipientes con divisiones internas, idealmente, para que los alimentos conserven sus condiciones. (Foto cortesía de Pimienta y Sazón) (Pimienta y Sazón/Pimienta y Sazón)

Los servicios de entrega de comidas preparadas, a domicilio o en oficinas, empezaron a proliferar hace cinco años para responder a un mercado de personas que no tienen tiempo para cocinar por sus empleos, el tiempo de traslados y otras ocupaciones.

La demanda también crece entre personas mayores, muchas veces contratados por sus familiares, que requieren una dieta especial y no pueden alistarla, personas que tienen una dieta de un nutricionista y les resulta más costoso, difícil y complicado cumplir los planes asignados, personas vegetarianas y, por supuesto, quienes no les gusta o no saben cocinar.

Los servicios se enfocan en brindar una alimentación balanceada, saludable y en recipientes reutilizables e inocuos. Uno de sus beneficios es que permiten ahorros en luz, agua, tiempo e insumos. Además, son preferidos por personas a las que no les importa consumir comida recalentada. Y solo exigen cumplir ciertos procedimientos básicos de tratamiento de los paquetes de desayuno, almuerzo y cena.

“Muchas personas no tienen tiempo y lo que hacen es recurrir a comidas rápidas”, dijo Krissia Abdallah, nutricionista de Nutrifem. “Además del beneficio del ahorro de tiempo, a nivel nutricional obtienen variedad y pueden cumplir sus planes de nutrición”.

“Un servicio serio debe tener un nutricionista, chefs o especialista en gastronomía, y estar formalizado. Hay que verificar que no sea casi una venta callejera”, indicó Nicolás Zúñiga, preparador físico y nutricionista especializado en nutrición deportiva.

Krissia Abdallah, nutricionista de Nutrifem, indicó que la mayoría de los servicios de comidas preparadas ahorran tiempo y a nivel nutricional permiten variedad y cumplir los planes que el cliente deba seguir. (Krissia Abdallah, Nutrifem/Krissia Abdallah, Nutrifem)

Nicolás Zúñiga, nutricionista y preparador físico, destacó la importancia de que el cliente se asegure del buen manejo de los alimentos, tanto en la entrega como cada persona en su casa. (Nicolás Zúñiga/Nicolás Zúñiga)

Opciones

Los consumidores tienen una amplia cantidad de opciones, que incluyen a Pimienta y Sazón, Baraná, VeryDeli, ComiKaze, Somos Vitalisimo, Fit n’ Tasty, Taro Homemade Food, Eat N’ Chill y El Viaje Culinario, entre otros.

“La competencia aumentó”, dijo Paola Guzmán, socia y encargada de comunicación de Baraná.

Baraná fue fundada en 2021 por su hermana, Laura, quien es nutricionista. Ellas y su familia comentaban que la mayoría de las personas no tenían una alimentación balanceada y menos con un enfoque nutricional. Además, se les vuelve un tormento estar planeando qué comer, cocinar y hasta disfrutar sus alimentos.

La empresa, ubicada por Plaza González Víquez, ofrece paquetes semanales y mensuales, combos familiares e individuales, pedidos por varios días, pedidos según planes de nutrición y la modalidad de “supermercado” para personas solas, parejas o familias, donde piden un plato principal, guarniciones, carnes, vegetales y meriendas.

Además de la variedad de ingredientes, la seguridad y el balance saludable, se ofrece calidad y sabores tradicionales y no tradicionales, en lo cual trabaja Laura y son invitados chefs externos. “ No es comida casera de soda ”, sostiene Paola. “Permite planificar un mejor estilo de vida”.

Laura Guzmán, fundadora de Baraná, es nutricionista y, entre sus servicios, puede preparar planes de nutrición para los clientes. (Foto cortesía de Baraná para EF) (Baraná/Laura Guzmán, Baraná)

La variedad de opciones y el balance nutricional son dos diferenciadores de los servicios de los servicios. (Foto cortesía de Baraná para EF) (Baraná/Baraná)

Los servicios también nacieron por solicitud explícita de los clientes de los nutricionistas, como el caso de VeryDeli.

Stefan Pereira acababa de graduarse de nutrición de la Universidad de Costa Rica en 2018 y empezó a crear su clientela entre familiares y amistades. Uno de ellos le dijo que era com p licado cum p lir con el p lan nutricional debido a la falta de tiempo por el trabajo. De hecho, por esa razón, comía en la calle.

“¿Por qué no me preparas la comida y yo te pago?”, dice Stefan, fundador de VeryDeli, que le dijo el amigo. Jamás pensó que de esa solicitud surgiría una empresa. La condición era que el pedido se entregaba en recipientes de vidrio y que debía devolverlos.

Empezó en la casa. Las recomendaciones aumentaron la demanda y pronto tuvo que contratar personas (tiene una persona a tiempo completo, otra a medio tiempo, otra que le ayuda en varias tareas y esta semana publicó un anuncio para contratar otra colaboradora) y acondicionar unas instalaciones en San Pedro de Montes de Oca.

Stefan recalcó en los cuidados que sigue para la escogencia de los alimentos, ingredientes y otros insumos, así como en los envases y la preparación. También que ahora aplica estrategias de mercadeo para aumentar su clientela. Una ventaja: los clientes son muy estables y fijos .

“Hay gente que me dice que ahorra dinero y no desperdicia comida”, dijo Stefan. “También me cuentan sobre los beneficios a nivel digestivo. Eso sí, no es un servicio para cualquiera. Es para personas sin tiempo o por condiciones especiales, como adultos mayores. Y, en especial, para quienes no tienen problemas en consumir comida recalentada”.

Stefan Pereira es nutricionista también y fundador de VeryDeli. (Foto cortesía de VeyDeli para EF) (Stefan Pereira, VeryDeli/Stefan Pereira, VeryDeli)

Qué ofrecen El menú de los servicios de comida preparada: Ofrecen paquetes para que los clientes adquieran el desayuno, el almuerzo y la cena. Algunos planes son mensuales. Varios servicios ofrecen la consulta con la nutricionista, pero no es obligatorio: a las personas que no tienen plan se ofrecen paquetes convencionales y cada cliente ajusta a la cantidad y variedad que desea. El pedido se realiza y se entrega en fechas y horarios específicos establecidos por cada emprendimiento. Usted puede pedir solo el desayuno, el almuerzo o la cena de varios o todos los días. También, puede combinar: desayuno y almuerzo, almuerzo o cena, desayuno o cena, o los tres tiempos. Los platos son balanceados o se ajustan al plan nutricional y las dietas específicas que tenga la persona por sus objetivos o su condición de salud (por ejemplo, en casos de diabéticos). Los ingredientes y alimentos que se ofrecen son naturales, elegidos directamente por los propietarios de los negocios en la feria del agricultor y otros proveedores que garanticen productos naturales, sin fertilizantes y frescos. Los precios van desde ¢17.000 por una comida para cinco días hasta ¢75.000 para las tres comidas de la semana, más el costo de entrega en algunos casos. Hay algunos servicios que ofrecen porciones, además de los paquetes. Al mes, un paquete de 40 comidas (almuerzo y cena, por ejemplo) puede salir en alrededor de ¢175.000. Fuentes: Pimienta y Sazón, Baraná y VeryDeli.