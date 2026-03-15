Emprender

Cómo cuatro emprendimientos innovan con productos y servicios para mascotas en Costa Rica

Tutty Frutty Dog Boutique, Banco de Sangre Animal, Amifiel y Miau & Guau Joyería amplían oferta de productos y servicios para propietarios de perros y gatos

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

El mercado de mascotas, en particular de productos y servicios para perros y gatos, sigue creciendo en Costa Rica tanto por el lado de la demanda como de la oferta. Lo hacen buscando atender necesidades descubiertas de los consumidores, con calidad y con innovaciones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
mascotaTutty Frutty Dog BoutiqueBanco de Sangre AnimalAmifielMiau & Guau JoyeríaperrosgatosExpo Mascoteria
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.