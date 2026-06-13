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¿Cómo hicieron los hermanos Leitón para sostener su finca, crear un centro de acopio y generar empleo a pesar de la larga crisis del sector? Esta es la historia de la finca de Tierra Blanca

Inversiones Hermanos Leitón es una de las seis pymes reconocidas en un premio regional por sus proyectos productivos, de acopio y de comercialización desde Tierra Blanca de Cartago

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Por Carlos Cordero Pérez
Emprendedores agricultores de Tierra Blanca
Peón de la finca Los Sitios, en Tierra Blanca de Cartago, trasladando almácigo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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