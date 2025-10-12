Emprender

Comprar casas deterioradas para convertirlas en oro: el exitoso negocio del costarricense Pablo Chinchilla en Texas

Pablo Chinchilla, un tico autodidacta, no necesitó de un título universitario para crear su propia empresa dedicada a la transformación de casas deterioradas al estilo de ‘Hermanos a la obra’

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

Donde muchos ven una casa abandonada o en mal estado sin más remedio que la demolición, Pablo Chinchilla encuentra una oportunidad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Blue Marlin Investment PropertiesBienes raícesTexasemprendimientoéxito empresarial
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.