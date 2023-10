Con su negocio de aromaterapia también capacita a otras personas para que emprendan

Parte de las actividades que realiza Rita Mata con su emprendimiento Essential Nature, dedicada a la aromaterapia, es capacitar a otras personas para que usen y también para que emprendan con la comercialización de este tipo de productos

“Quiero transformar vidas”, dice Rita, que fundó su negocio hace doce años.

Rita es de Curridabat. Se graduó de secundaria en 1982 y empezó a estudiar derecho.

Su padre, Manuel Francisco (q.d.e.p.) era abogado y ella quería seguir la misma carrera.

Ingresó al Colegio Académico de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA), que tenía la sede en Los Yoses. Pero no concluyó.

En 1984 se casó con Adolfo Ortega. Ambos se dedicaron a emprender. Abrieron una ferretería. El negocio duró quince años. Finalmente lo vendieron.

“Si lo que hago se puede duplicar, que otras personas puedan hacerlo y generar sus ingresos, maravillo”, dice Rita Mata, fundadora de Essential Nature. (Foto cortesía / Para EF)

Varias décadas después, alrededor de 2012, la enfermedad de su madre provocó un cambio. A su madre le diagnosticaron un cáncer de médula.

Rita apoyaba a Betsy en el tratamiento médico. El cáncer avanzó y los dolores no cesaban.

Un pariente le habló de unas botellitas de aceites naturales que podrían aliviarla.

Otra persona la puso en contacto con un distribuidor local, pues la compañía —una firma de multinivel llamada Young Living Essential Oils— no tenía oficina en Costa Rica en ese tiempo. (La abrió en 2019 en Sabana Sur y a los tres años se mudó a las bodegas ubicadas al fondo de Avenida Escazú.)

Rita compró los aceites y los aplicó.

—¿Qué me pusiste?— le dijo Betsy a los cinco minutos—. No me duele ya.

Rita habló con una doctora de la Clínica del Dolor. La especialista le dijo que ella misma usaba aceites.

El doctor que estaba viendo a Betsy le recomendó aplicar a su madre lo que le aliviara.

Cuando Betsy estaba más consciente recibía visitas. Les comentaba su nueva situación. Y las visitas le preguntaban a Rita qué era lo que le daba a Betsy.

Rita empezó a leer, a estudiar y a compartir lo que iba aprendiendo. Descubrió las propiedades terapéuticas de los aceites naturales.

“Me pedían aceites”, dice. Empezó a vender, a dar charlas y a realizar talleres.

Essential Nature trabaja con aromaterapia y comercializa aceites esenciales, así como la materia prima para que las personas los puedan generar.

Son aceites extraídos de distintos tipos de plantas, hojas, raíces, tallos, pétalos y cáscaras para cuidado personal y terapias.

Se trabaja también con semillas (linaza, chía, clavos de olor, canela) y granos (arroz, garbanzos), hojas de salvia, albahaca y menta, entre otros, que potencializan los aceites esenciales, explica Rita.

La producción se realiza con materia prima libre de agroquímicos.

“La empresa es muy exigente”, sostiene Rita. “Hace dos años eligieron una finca en Guanacaste. Es de un productor asociado que cumple los requisitos de que el terreno esté libre y que no se usen químicos. Se destilará aceite de naranja”.

Rita Mata realiza talleres presenciales y virtuales para capacitar a otras personas en el uso, la preparación y la venta de productos de aeromaterapia. (Foto cortesía / Para EF)

Entre los productos se dispone, además de los aceites esenciales, de suplementos dietéticos, jabones de ropa y líneas de higiene para el hogar.

En la línea de cuidado personal se ofrecen aceites de geranio, lavanda y menta, que “son apoyos” para regular el sistema nervioso central, la piel (ayuda a disminuir los signos de la piel), el sueño, mejorar la piel y el cabello, el sistema digestivo y el respiratorio, los músculos y ayuda a concentrarse cuando la persona está cansada.

Para la aromaterapia se pueden utilizar los productos ya preparados o la persona puede aprender a prepararlos. Ese es el objetivo de los talleres y la asesoría.

Rita explica que estos tratamientos también se pueden aplicar en las mascotas. Incluso ella participó en la feria de mascotas que se realizó a principios de este 2023 en Parque Viva.

Los tratamientos y productos de aromaterapia permiten relajar a las mascotas: les ayuda con su humor, a disminuir dolores y a reducir ataque de ansiedad (como en diciembre por los juegos de pólvora) o a que se calmen cuando van al grooming (para cortarles el pelo).

“Yo tenía un perrito que tenía unas hernias”, cuenta Rita. “Le apliqué una terapia con ‘gotas de lluvia’ y masajes, que se crea con aceites de hierbas. Le ayudó durante tres años”.

En los niños y las niñas también se puede aplicar para ayudarles a calmarse, en su concentración, a dormir, en la digestión, en lo emocional y en el fomento de su seguridad. Rita dice que hay una línea exclusiva para menores de edad, pero que también se pueden preparar las mezclas.

Las personas pueden crear sus cosméticos naturales y su propio spa para comercializarlos.

“Es un estilo de vida”, recalca. “Actualmente todas las personas buscamos cómo mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional, físico y financiero. La buena alimentación y el ejercicio forman parte de eso también”.

Eso sí, advierte, se recomienda la consulta y el diagnóstico médico, así como seguir los tratamientos y las medicinas que se recetan. Los productos naturales serían un complemento.

“Es un proceso y depende mucho de los avances de las personas”, reitera Rita.

Antes de la pandemia ya daba conferencias virtuales.

Rita dice que utilizaba una plataforma en la que solamente se podía tener el video de la persona que hablaba. En el 2020 se difundieron las videoconferencias con Zoom. Fue más que oportuno.

Muchas personas estaban estresadas por la situación y querían practicar técnicas de relajación, desintoxicación del cuerpo y de bienestar emocional. Las charlas virtuales no se cobraban. Todavía son gratuitas.

Junto con otra emprendedora, Yolanda Gutiérrez, que tiene un negocio llamado Spa Esencias del Alma, ubicado en San Francisco de Dos Ríos, Rita desarrolla una iniciativa de apoyo motivacional, sin costo, al personal del Hospital Calderón Guardia.

Actualmente Rita realiza charlas virtuales los lunes a las 6:00 p.m., en el que inculca mantenerse y mantener el hogar libre de químicos.

Aparte están los talleres presenciales (el costo es entre ¢10.000 a ¢25.000).

A Rita no le importa la competencia.

“Si lo que hago se puede duplicar, que otras personas puedan hacerlo y generar sus ingresos, maravillo”, dice.

Recientemente Rita hizo algunos cambios.

En 2022 aplicó a un programa impulsado por la Fundación Aliarse, que tuvo la colaboración del área de apoyo a pequeñas empresas de la Municipalidad de Curridabat.

El programa +Pymes de la Fundación Aliarse acumula 2.300 emprendimientos en 2023.

El 66% de las pymes participantes son mujeres.

Los resultados son destacados por la Fundación: 94% de las pymes capacitadas reportan mejoras en sus operaciones y el 70% un aumento de ingresos.

El programa se implementa con el apoyo de firmas como HP, Coca-Cola, Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap) y CS Ahorro y Crédito.

La seleccionaron. Rita participó en cursos sobre redes sociales, cálculo de costos, manejo de Excel para llevar la contabilidad y el inventario del negocio y cómo vender.

“Aprendí a cobrar, especialmente por los talleres”, afirma.

Rita explica que antes recibía muchas personas en los talleres y no cobraba pese a que invertía en material y en otros rubros. Algunas personas le compraban unos productos.

En el curso con la Fundación Aliarse aprendió a valorar su trabajo.

Ahora cobra.

Dice que prefiere tener menos participantes, pero que todos obtengan mayor provecho.

También ordenó la parte financiera.

Y realiza visitas para terapias a domicilio en el Área Metropolitana.

“Quiero seguir creciendo. Quiero vender más, tener más ingresos y tener más clientes. Quiero transformar más vidas”, responde sobre lo que espera de ahora en adelante.