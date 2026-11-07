Emprender

De una página en Facebook a las pasarelas: el modelo de negocio detrás de Mítica

Los fundadores de Mítica vieron que los artesanos de cuero tenían problemas en la comercialización, crearon una página de Facebook y luego una tienda en San Ramón: ahora suman más de 150 proveedores, otra tienda en Sabana Sur, nuevas líneas para ejecutivos, profesionales y mujeres, y quieren exportar

Por Carlos Cordero Pérez

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Susana Chaves descubrió que los productores de artículos de cuero enfrentaban problemas en la comercialización y dedicó 16 años a desarrollar una solución.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".