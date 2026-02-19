Descubrió que la recuperación de las personas depende de cómo se las atienda y desarrolló el Centro Kine para ofrecer fisioterapia accesible

Cuando llega un paciente con una molestia en una rodilla, por ejemplo, Hilda Gutreiman le hace la evaluación donde descubre que la situación se debe más bien a un problema de la columna que arrastra desde hace 10 años.

“Me di cuenta de que mi forma de acompañar a las personas propicia una recuperación distinta”, dijo Hilda, fundadora del Centro de Fisioterapia y Pilates Kine. “La evaluación integral y entender la biomecánica y la historia de la persona hace que la fisioterapia sea diferente”.

Por esa razón, ella se propuso llevar su enfoque a la mayor cantidad de pacientes posible, ofreciendo una atención accesible. Inició con atención a domicilio, contrató colaboradoras, abrió la clínica en Rohrmoser y siguió creciendo.

Durante todos estos años la oferta evolucionó con la demanda para recuperación muscular y por lesiones en deportistas, la movilidad de adultos mayores, rehabilitación poscirugías y alivio de afecciones articulares y musculares.

El Centro de Fisioterapia y Pilates Kine fue fundado en 2006 por Hilda Gutreiman. Además de los desafíos de su creación y consolidación, ella también dio el salto a la gestión del negocio, un área que no había imaginado. (Jose Cordero/José Cordero)

Vocación

Hilda estudió en la Universidad Santa Paula en Costa Rica y trabajó en forma simultánea en un hospital y luego en un servicio de fisioterapia.

Se especializó en terapia manual, pero aprendió técnicas como la punción seca (para tratar el dolor muscular y las disfunciones con agujas en zonas irritables) y la terapia manual (presiones y estiramientos en músculos, articulaciones y tejidos blandos) con profesionales en Chile y España. Fue el inicio de una vocación de actualización constante que perdura hasta la actualidad.

Cuando se independizó, comenzó a realizar visitas a domicilio en el Área Metropolitana. Tuvo que contratar dos fisioterapeutas y siguió recibiendo más solicitudes de las que podía atender. La opción fue crear la clínica.

La cantidad de fisioterapeutas sitúa a Costa Rica entre los países de alta densidad, con 8 por cada 10.000 habitantes, aunque lejos de los líderes globales y de América Latina — World Physiotherapy

Falta mayor conciencia de la terapia preventiva, que es la ideal. — Hilda Gutreiman

En 2006 fundó Kine, especializada en ortopedia, articulaciones y padecimientos musculares. Su idea era asegurar la calidad, brindar un diagnóstico integral, impulsar la prevención, enseñar la higiene de una postura adecuada y mantener precios accesibles.

“El secreto de todo es entender que somos seres humanos completos, que cada uno está viviendo una historia”, reitera Hilda.

En ese momento, eran cuatro fisioterapeutas. El reto fue obtener financiamiento bancario y generar suficientes clientes para “llenar el local”. No desistió. Asumió un reto nuevo para ella y que nunca imaginó: estudiando, aprendiendo y realizando tareas en las áreas administrativa, financiera y de recursos humanos. Mantuvo la energía por su pasión.

Visitó a ortopedistas y otros especialistas para mostrarles la diferencia de su servicio, al tiempo que seguía capacitándose e invirtiendo en equipos de alto nivel. Tres años después, ya era reconocida en el mercado. Los médicos notaron que sus pacientes evolucionaban en forma favorable y le referían clientes con más frecuencia.

"No es solo técnica. Es la manera de ver al paciente como un ser humano completo, con emociones, miedos, esperanzas y una historia. Queremos saber qué le preocupa, qué le duele, qué le limita y también qué le mueve y en qué sueña", explicó Hilda Gutreiman, fundadora del Centro de Fisioterapia y Pilates Kine. (Jose Cordero/José Cordero)

Evolución acelerada

La validación y el trabajo con los médicos impulsó a la empresa. En aquella época, utilizaban los canales existentes como los correos electrónicos, las llamadas telefónicas y los mensajes cortos de texto.

En la actualidad, se comunican vía WhatsApp. “Mi teléfono está lleno de audios de ortopedistas, desde la mañana a la noche, explicándome algo de un paciente”, cuenta Hilda.

El crecimiento le impuso un nuevo desafío de preservar el enfoque humano, el ambiente positivo para los clientes y sus colaboradores, que se sientan cómodos y se contagien de su pasión.

En 2015 la clínica dio otro salto adelante al lograr alianzas con aseguradoras privadas y otras entidades. Eso generó un flujo de usuarios que dio mayor estabilidad. Hasta la pandemia y el confinamiento. La clínica cerró sus puertas por un mes.

Con las medidas de reactivación, que restringieron las interacciones fuera de la burbuja familiar, Kine retomó las visitas a domicilio, brindó consultas mediante videollamadas y realizó charlas empresariales para evitar lesiones en el trabajo remoto, pues los empleados no siempre tenían el mobiliario adecuado en sus casas.

“La mayor recomendación fue que se llevaran los escritorios y las sillas”, dijo.

Para finales de 2021, unos 18 meses después del inicio de la pandemia, se había superado lo peor. Kine reinició su crecimiento.

En la actualidad tiene ocho terapeutas y cuatro instructoras de pilates, algunos de planta y otros por contrato profesional, además de tres colaboradores en apoyo operativo.

El nuevo impulso proviene de la mayor conciencia por el bienestar, la salud, la alimentación, el deporte y la movilidad. Muchas personas se dieron cuenta durante la pandemia que eran sedentarias y empezaron a realizar ejercicio.

A nivel global, el mercado de fisioterapia alcanzó $58.200 millones en 2025 y se espera crezca hasta $79.340 millones hacia 2032 debido a una mayor demanda por rehabilitación y teleterapia, según las firmas consultoras Livingstone y Coherent Market Insights.

En Costa Rica, los estudios de firmas como 6W Research pronostican un incremento creciente en los próximos seis años en el mercado de terapia física y ocupacional (incluyendo fisioterapia), impulsado por el turismo médico y el cambio demográfico.

Hilda lo constata cada día, con una agenda repleta de clientes, hasta 300 por mes.

Aun así está el desafío de aumentar la conciencia en la población de la necesidad de la fisioterapia, la higiene en las posturas corporales y cuando se lesionan (que busquen tratamiento de inmediato, no tres años después).

Por eso, para ella es fundamental mantener la calidad de atención, seguir siendo accesible, entender los cambios tecnológicos y en los tratamientos, y mantener la visión. “Hay que seguirse actualizando todo el tiempo”, señaló Hilda. “Vengo de un curso el fin de semana y voy para otro el próximo mes”.