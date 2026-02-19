Emprender

Descubrió que la recuperación de las personas depende de cómo se las atienda y desarrolló el Centro Kine para ofrecer fisioterapia accesible

Centro de Fisioterapia y Pilates Kine, ubicado en Rohrmoser, brinda servicios a deportistas, adultos mayores y personas con dolores musculares o que requiere rehabilitación poscirugías

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Cuando llega un paciente con una molestia en una rodilla, por ejemplo, Hilda Gutreiman le hace la evaluación donde descubre que la situación se debe más bien a un problema de la columna que arrastra desde hace 10 años.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Centro Kinefisioterapiadeportistasrecuperación físicarehabilitaciónadultos mayorescirugías
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.