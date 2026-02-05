El paso a emprendedores: adquirieron Nutrivida a FiFCO y luego lanzaron Human Nutrition Labs, que está por exportar a la región y por vender en Amazon

Llega un momento en la trayectoria profesional donde la experiencia acumulada motiva el salto al emprender y con un propósito renovado: la búsqueda de un impacto social y la creación de un legado.

El anhelo de Gisela Sánchez y su esposo Federico Rivera encontró una oportunidad en el mercado de bienestar ofreciendo soluciones basadas en la innovación científica.

Adquirieron la Empresa Social Nutrivida, dedicada a líneas de alimentos fortificados, y luego crearon Human Nutrition Labs, enfocada en suplementos nutricionales.

“Queremos tener éxito”, dijo Federico, que ocupa la gerencia general. “Pero debemos tener propósito y la oportunidad de crecer desde cero por medios propios”.

El potencial existe. En 2024 el mercado de bienestar alcanzó los $6.800 millones en ventas y llegaría a casi $10.000 millones en 2029, con un crecimiento anual del 7,6%, según el Global Wellness Institute.

Federico Rivera muestra los productos de Human, tanto los que ya están en el mercado como los que pronto se introducirán, como el suplemento para menores de edad y el dirigido a adultos mayores. (JOHN DURAN/John Durán)

Ampliación

Nutrivida surgió en 2013 y desarrolló sus productos como una iniciativa de Florida Ice & Farm (FIFCO). En 2022 la firma revisó el portafolio de acciones. Gisela y Federico compraron Nutrivida.

Gisela fue directora de relaciones corporativas de FIFCO y luego ocupó el mismo puesto a nivel regional en BAC. En la actualidad, es presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Para Federico, en particular, era el momento de dedicarse de lleno y enfocar su carrera ejecutiva a su propia empresa.

Él es ingeniero eléctrico. Tras Intel, trabajó durante 20 años en el sector de dispositivos médicos en empresas como Boston Scientific y Johnson & Johnson. Fue presidente fundador del Clúster de Dispositivos Médicos. Además, lideró las áreas de ingeniería, manufactura y equipos multidisciplinarios en Estados Unidos, Honduras, Filipinas, Malasia, China, Israel e Irlanda.

Tras la adquisición de Nutrivida, Gisela y Federico se abocaron a definir el plan estratégico con la visión de llevar la iniciativa a un nivel superior con productos de alto impacto social y potencial de internacionalizarse. Federico ya tenía experiencia en implementar proyectos desde cero, instalar las plantas de producción y desarrollar la operación.

“Tenía las bases para trabajar este proyecto”, dijo Federico. “Fui el empleado número uno de Boston Scientific. Me contrataron precisamente cuando ese edificio era un cascarón nada más”.

Con Nutrivida comercializan, en diferentes cadenas de supermercados y en algunos negocios de venta al detalle independientes, alimentos en polvo para refrescos (naranja, limón y manzana), sopas y olla de carne, consomés (de pollo y de res), té (melocotón y melocotón con limón) y cereales, entre otros, basados en componentes naturales y en presentaciones de sobre.

Los productos de Nutrivida incluyen sopas, refrescos y cereales en polvo. (JOHN DURAN/John Durán)

La diferencia respecto a otras marcas en el mercado es la fortificación con vitaminas y minerales, así como un bajo o nulo contenido de azúcar. No se quedaron ahí. Se plantearon ampliar lo que venían trabajando y mantener el impacto social con un producto innovador, generar empleos e impulsar una empresa con potencial de exportación.

Con apoyo de una tecnóloga de alimentos y nutricionista empezaron a crear formulaciones para nuevas soluciones en el mercado de suplementos. En 2023 realizaron los procesos de inscripción sanitaria de la marca Human, desarrollada por la Human Nutrition Labs.

De inmediato llamaron la atención. En septiembre de 2023, el Nasdaq Entrepreneurial Center incluyó a Gisela como emprendedora destacada a nivel global. Fue la única latinoamericana elegida para la edición del programa Milestone Makers.

“El diseño de las soluciones de Human se basan en el estado del arte de las ciencias de la salud, el bienestar y la longevidad”, dijo Gisela cuando recibió la distinción.

“El diseño de las soluciones de Human se basan en el estado del arte de las ciencias”, dijo Gisela Sánchez, cuando recibió el reconocimiento de Nasdaq Entrepreneurial Center. (Alonso Tenorio)

Internacionalización

Con la marca Human compiten en un mercado en crecimiento enfocado en personas que requieren suplementos para complementar su alimentación diaria por motivos de salud.

La propuesta diferencial inicial fue combinar e integrar elementos que el consumidor habitualmente adquiere en forma separada, garantizando la calidad y aprovechando ventajas competitivas en precio.

En tan solo año y medio, lanzaron una decena de productos con la marca Human, incluyendo los tres sabores que ofrecen en cada categoría.

Empezaron con la comercialización de sus dos primeros suplementos, Original y Platinum, en el mercado costarricense en junio de 2024.

El primero es una solución nutricional completa para personas entre 12 y 65 años de edad, que incluye 28 vitaminas y minerales, proteína para la salud muscular, fibra prebiótica para la salud intestinal y colágeno hidrolizado para los tejidos y vitalidad de la piel, las uñas y el cabello.

El segundo es una solución nutricional avanzada que incluye además de todos los beneficios funcionales de Human regular, HMB para mejorar la absorción de proteínas, y Omega 3 y Omega 6 para la salud cardiovascular. No tiene azúcar ni lactosa.

Para colocarlos en farmacias se estableció una alianza con Grupo Dökka, conformado por Distribuidora Cefa, Distribuidora EOS, Farmacia La Bomba, Laboratorios Labinsa, Farmacias Fischel, Cefa Nicaragua y Celmar.

Esta línea de suplementos también se encuentra en supermercados de la cadena Walmart. El avance fue más rápido de lo esperado.

La planta de producción se encuentra en Lagunilla de Heredia. (JOHN DURAN/John Durán)

La empresa cuenta con seis colaboradores, además de asesores externos. (JOHN DURAN/John Durán)

El crecimiento proyectado de Human Nutrition Labs a tres años se logró en tan solo ocho meses, superando el volumen estimado en hasta un 25%.

En la actualidad, los planes se enfocan en la internacionalización y en el incremento del portafolio.

“Queríamos ser algo diferente y por esa razón ha tenido un gran éxito”, afirmó Federico. “Estamos acompañados de consultores especialistas en el área. Creemos que sí tenemos una buena posibilidad de competir”.

El cronograma está ajetreado. En el próximo mes de febrero iniciarán la comercialización en Honduras, donde ya tienen contrato “cerrado”. Le seguirá la incursión en Guatemala, probablemente entre marzo y abril siguientes.

La mira está colocada también en los grandes mercados de América del Norte.

La empresa prepara su entrada a la plataforma de comercio electrónico Amazon para alcanzar a los consumidores de Estados Unidos, México y Canadá. La idea es estar en esa reconocida tienda en línea al final del primer trimestre de este año.

En agenda también se encuentra el lanzamiento de nuevas líneas de producto, como Human Zero (para adultos) y Creatina (creatina pura monohidratada para deportistas).

En la primera mitad de este 2026 también introducirán Human Grow (para menores de edad) y en la segunda mitad de año será el turno de Human Blue, para personas de la tercera edad y enfocado en la longevidad.

Cubren así todo el abanico del mercado.