Emprender

El paso a emprendedores: adquirieron Nutrivida a FiFCO y luego lanzaron Human Nutrition Labs, que está por exportar a la región y por vender en Amazon

Gisela Sánchez y Federico Rivera adquirieron Nutrivida a FIFCO, con soluciones alimenticias fortificadas, y ahora fundaron Human Nutrition Labs, con suplementos nutricionales enfocados en salud, crecimiento y bienestar

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Llega un momento en la trayectoria profesional donde la experiencia acumulada motiva el salto al emprender y con un propósito renovado: la búsqueda de un impacto social y la creación de un legado.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
NutrividaHuman Nutrition LabsGisela SánchezFederico RiveraIntelFIFCOBACBCIEBoston ScientificJohnson & JohnsonCRUSA
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.