Emprendimiento que creó Coffee & Kids inaugura dos nuevos negocios en Ciudad del Este y se convierte en grupo

Un negocio crece con el impulso de sus fundadores y el potencial que encuentren en nichos del mercado. Este es el caso de Coffee & Kids.

Johan Coto y su esposa Kendy Ulate dieron un nuevo paso más formando el Grupo Avenida 4 que incluye su cafetería con juegos para niños Coffee & Kids y dos nuevos negocios ubicados en Ciudad del Este.

Se trata de Level UP (un espacio de máquinas de juegos) y Kidsventure, que incluye restaurantes, espacios privados para eventos y parque de juegos. Su inauguración es este viernes 22 de noviembre, tras una inversión de casi $1 millón.

“Tenemos planes para abrir otros más, una vez que se consolide este primer Kidsventure”, afirmó Coto.

LEA MÁS: Quedó sin empleo y en lugar de reubicarse en otra empresa, él y su esposa crearon Coffee & Kids

Johan Coto, cofundador de Coffee & Kids y ahora de Grupo Avenida 4, explicó que para el nuevo proyecto importó equipos desde China. "Tuve que aprender sobre importación y la logística para traer los equipos", narró Coto. (Jose Cordero)

Los retos son múltiples. El sector de alojamientos y comidas presenta variaciones mensuales entre -3,7% y 2,3% desde enero a setiembre anteriores y con tendencia descendente en los últimos meses, mientras el comercio osciló entre -0,4% y 0,6% en el mismo periodo.

Además, entra en competencia con el parque de trampolines Jump Center, con sedes en Paseo de las Flores y Terrazas Lindora, así como Adventure X en Lincoln Plaza, Oxígeno y City Mall.

Coto y Ulate fundaron Coffee & Kids en 2018 en Heredia, en un local de casi 100 metros cuadrados, luego que él quedó sin empleo y al darse cuenta de que las personas con menores de edad no tenían un sitio donde tomar un café mientras sus hijos o hijas se entretienen.

En 2020 abrieron un segundo local en Escazú, con apoyo de inversionistas, pero a los pocos días tuvieron que cerrarlo por la pandemia.

Al año siguiente trasladaron el local de Heredia a una casa carretera a Barva, con un espacio de 1.120 metros cuadrados y capacidad para 105 personas. Se contemplaron espacios abiertos, el aforo y el distanciamiento que se exigía todavía para evitar contagios de Covid-19.

Cuando consolidó esta operación, abrieron otro Coffee & Kids en Pinares, Curridabat, en un espacio de 1.650 metros cuadrados y en 2023 el local de Bello Horizonte de Escazú, en una casa de 1.850 metros cuadrados.

Local de Cofee & Kids en Bello Horizonte de Escazú. (Lilly Arce Robles.)

Espacio para juegos del local de Pinares. (Jose Cordero)

Local actual de Coffee & Kids en Heredia, a pocos metros del Automercado camino a Barva. (Foto Carlos Cordero / Archivo)

El primer local tenía menos de 100 metros cuadrados que se dividían entre la cafetería y el espacio para juegos de niños y niñas.

Primer local de Coffee & Kids en Heredia.

Evolución de servicios y nuevos negocios

Junto a la necesidad de una cafetería con espacio para juegos de niños y niñas, se fueron identificando otras necesidades. Todo eso implicó la evolución de los servicios.

“Vimos la oportunidad de transformar el negocio”, dijo Coto.

Además de ampliar el menú de la cafetería para agregar servicios de restaurante, en el área de juegos se crearon espacios para diferentes edades de niños y niñas.

Los más pequeños pueden tener juguetes y entretenerse coloreando dibujos propios de sus edades. Para niños y niñas de mayor edad se introdujeron nuevos juegos, incluyendo minicanchas para fútbol donde pueden formarse dos equipos de hasta tres menores. El impulso vino de los partidos eliminatorios del Mundial de Fútbol.

Tanto por el crecimiento de su hijo y de un sobrino, Ulate y Coto se dieron cuenta que los preadolescentes requerían espacios y juegos adecuados a su nivel. Fue cuando nace la idea de crear Kidsventure y Level UP.

Los primeros Kidsventure y Level UP se ubican en un espacio de 1.700 metros cuadrados en Ciudad del Este, que albergaba tres cines, dirigidos a menores desde 7 años de edad, que deben ser acompañados por una persona mayor si tienen menos de 1,20 metros de estatura.

Se ofrecen paquetes desde ¢7.500 hasta ¢15.000 para disfrutar de tres tipos de toboganes, trampolines, paredes escalables y super climb (tiene un sistema electromecánico que permite mover elementos mientras el niño escala), juegos de obstáculos y mini cancha para equipo de 6 en el caso de niños y niñas o de 4 en el caso de preadolescentes.

Kidsventure cuenta con un 'indoor park' junto con el restaurante y las salas de eventos privados. (Foto cortesía Grupo Avenida 4) (Grupo Avenida 4/Grupo Avenida 4)

En Ciudad del Este, Kidsventure incluye varios tipos de toboganes. (Foto cortesía Grupo Avenida 4) (Grupo Avenida 4/Grupo Avenida 4)

En Kidsventure se implementa el mismo concepto que Cofee Kids, con el restaurante junto al 'indoor park'. (Foto cortesía Grupo Avenida 4) (Grupo Avenida 4/Grupo Avenida 4)

Level UP es la tercera empresa del Grupo Avenida 4 y dedicada a juegos. (Foto cortesía Grupo Avenida 4) (Grupo Avenida 4/Grupo Avenida 4)

Coto detalló que en este caso el parque de juegos se desarrolló bajo un concepto de aventura donde se combinan las cualidades físicas y la imaginación.

Se implementó, además, un sistema tecnológico de pulseras que reciben una notificación cuando el tiempo de juego concluye. Además, se ofrece restaurante y tres salas privadas para eventos (cumpleaños) totalmente equipada con pantallas para streaming y aire acondicionado.

En total se contrataron 26 personas (incluyendo guías dentro del indoor park), con lo que la planilla total de Avenida 4 alcanza casi 90 personas. Coto especificó que para la inversión en Kidsventure y Level Up se obtuvo capital de ahorros propios, financiamiento bancario y un socio.

Los planes no se limitan a esta apertura. “Estamos proyectando, si todo sale bien, en un año estar en negociaciones con un par de centros comerciales grandes”, adelantó Coto.