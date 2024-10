‘Es más sencillo emprender en un área de dominio, en la cual sintamos confianza’, recomienda Erika Rojas, creadora de La Boda Más Linda

En una boda es común que las parejas quieran guardar los principales momentos a través de fotografías y videos para revisarlos después y compartirlos al día siguiente en redes sociales.

Por ejemplo, la llegada desde otro país de una amiga que será la madrina. El instante de los anillos o del beso. El baile de novios. Los momentos con la abuela o los padres y madres, o el resto de la familia con las amistades.

Se puede encargar esa tarea a un familiar o allegado —quien no podrá disfrutar ni de la ceremonia ni la celebración— con el riesgo de que las fotos y videos salgan mal o que aquellos recuerdos no queden guardados. Hay una mejor solución.

La Boda Más Linda es un emprendimiento que brinda el servicio de producción y edición de fotos y videos para redes sociales. Su fundadora, Erika Rojas, se enfocó en un área en la cual tiene amplia experiencia, se especializó profesionalmente e investigó en el mercado global y local. Para ella, esa la clave.

“Es más sencillo emprender en un área de dominio, en la cual sintamos confianza”, dice Erika.

Su emprendimiento incluso fue elegido por el programa Impulsarte del Parque La Libertad para el plan de mentoría y de capital semilla, con fondos de Banca para el Desarrollo.

Desde el inicio ella formalizó sus servicios , con el seguro social independiente y como contribuyente, tanto para entregar factura electrónica como para cumplir con las obligaciones tributarias. En la actualidad avanza con otros trámites.

Uno de los retos para muchas micro y pequeñas empresas (mipymes) y emprendimientos es tener claro cuáles son las principales obligaciones que deben cumplir.

En el área tributaria se incluyen los impuestos de renta (anual), valor agregado (mensual) y personas jurídicas, entre otros. Las mipymes inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) están exoneradas de este último. Incumplir tiene sus desventajas.

“Si tiene una condición de morosidad y quieresaplicar por una exoneración, por ejemplo, no la va a poder obtener”, dijo Joseph Valverde, gerente de impuestos de Baker Tilly, en el sétimo episodio del videopodcast Guía para Emprender.

Cumplir esas obligaciones evita sanciones y permite obtener diferentes tipos de beneficios, sobre los que puede repasar en las plataformas de YouTube, Spotify y Apple Podcast.

Erika Rojas especializó los servicios de La Boda Más Linda en vídeos y fotos para que las parejas compartan en redes sociales al día siguiente. (Foto cortesía La Boda Más Linda / Para EF) (Meylin Aguilera)

Desde temprano

Erika es periodista y cuando trabajó en Grupo Nación (GN Medios) —del que EF forma parte—, se interesó por la producción y edición de vídeo para los sitos web. Incluso fue editora en el área.

Su pasión creció y enfocó su especialización a nivel de licenciatura en la Producción Audiovisual en la Universidad San Judás Tadeo. También llevó cursos de edición de video de la Universidad Nacional (UNA).

Más tarde realizó una maestría en Producción Audiovisual y en Mercadeo Digital en la Universidad Camilo José Cela, en Madrid, y un curso de contenidos multimedia en la Universidad Santiago Compostela, en Galicia; ambas de España. También emprendió.

Con una amiga, a quien le encantaba la moda, inició un negocio de trajes de baño para mujeres mastectomizadas. El proyecto duró tres años. La competencia aumentó, como ocurre cuando un producto o servicio es exitoso. Erika aprendió una lección.

“Los vestidos de baño no me llenaban el alma”, confiesa Erika, quien también trabajó en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) en comunicación corporativa. “La moda no es algo que me vuelva loca”. Dejó ese negocio, pero no dejó de emprender.

Datos vitales Empresa: La Boda Más Linda. Fundadora: Erika Rojas Rodríguez. Fundación: enero de 2024. Ubicación: se ubica en San José y brinda servicios en diferentes zonas de Costa Rica. Servicios: creación de contenidos audiovisuales para plataformas digitales sobre eventos (grabación, edición y publicación de videos y fotografías para publicar en redes sociales). Precios: desde $380 a $900, según evento, servicios contratados y lugar. Recomendación emprendedora: “Todos tenemos algún dominio de algún tema. Entonces, es más fácil. En mi caso, el emprendimiento está resultando porque decidí hacerlo en algo en lo que yo me siento segura, confiada, donde tengo oportunidad de crecer y aprender más de la industria de producción audiovisual”.

Siguió en la creación de contenidos y videos para empresas y en cobertura de eventos. Entre sus clientes se encuentra una agencia que organiza viajes de grupos de corredores costarricenses a maratones en Estados Unidos y Europa.

Erika pensó en ofrecer servicios de glitter bar o de maquillaje de fantasía con escarcha y brillo o glitters de colores en fiestas, conciertos, bodas y otros eventos de diversión. Buscó proveedores. Antes de iniciar se cuestionó sobre sus habilidades en esta área. “No sé maquillar a nadie”, se dijo.

La idea final surgió cuando en las actividades de la familia o de las amistades, ella se encargaba de hacer los videos y las fotos.

Afinar la idea

Cuando Erika investigó sobre los servicios de glitter bar en Internet y redes sociales, incluyendo Tik Tok, descubrió la popularidad de los vídeos en bodas y eventos.

Encontró influenciadores reconocidos en el campo del wedding content creators a nivel global y otros dos en Costa Rica en ese momento (ahora hay más).

Se propuso entender la industria de bodas, definió sus servicios y dio el paso definitivo. La Boda Más Linda empezó a operar en febrero del presente 2024.

Era plena temporada alta de matrimonios en el Área Metropolitana y a los pocos meses le tocó la de provincias, en especial en Guanacaste. En la actualidad se prepara para las bodas de diciembre y enero próximos. Ya trabajó en 13 matrimonios y en agenda están otros 11.

“Lo que hago es acompañar a la pareja y documentar su boda de una manera muy espontánea y natural”, explica Erika.

Los videos que produce La Boda Más Linda incluyen para 'reels', historias y otros espacios de las plataformas sociales. (Foto cortesía La Boda Más Linda / Para EF) (Meylin Aguilera)

La edición la realiza Erika de forma inmediata para que las parejas compartan las fotos y videos en sus cuentas de redes sociales. (Foto cortesía La Boda Más Linda / Para EF) (Meylin Aguilera)

Erika se reúne con cada pareja de manera anticipada para determinar el itineracio y el guión de producción de los videos y las fotografías. (Foto cortesía La Boda Más Linda / Para EF)

En cada ocasión ella se reúne antes con la pareja para ver las fechas, el costo, el itinerario de actividades, definir el guión de producción y edición de los videos, reels e historias.

Son materiales seleccionados y editados, de 20 a 90 segundos y un video compilado de 4 o 5 minutos. La entrega se realiza al día siguiente para que la pareja las comparta en sus redes sociales.

Esa es una diferencia con los fotógrafos y el videógrafo, quienes normalmente entregan días o semanas después y brindan otro tipo de material.

Con Impulsarte, de la incubadora Parque La Libertad, ahora definirá varios aspectos del negocio, incluyendo cómo generar recursos para reinversión en equipos y otros insumos, definir su estilo y estar preparada para cuando contrate personal.

“Impulsarte me abrió la mente en un montón de cosas que yo no estaba contemplando”, dice Erika.

Ya cumplió con el primer mes de capacitación y la preselección para capital semilla y otros cuatro meses de mentoría y formación emprendedora.

Su idea es responder a la demanda de servicios que le surge en forma constante, así como desarrollar su propio programa de responsabilidad social.

Ella desea ayudar a diferentes iniciativas a socializar y difundir sus logros en forma gratuita. “Mi misión no solo es generar utilidades”, explica Erika. “Me planteo cuáles son los valores que impulsaré con La Boda Más Linda”.