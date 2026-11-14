Es pionera de la informática en Costa Rica y fundó una firma tecnológica; luego se certificó como entrenadora y abrió un gimnasio personalizado en Villas de Ayarco

Doris Chaves se convirtió en entrenadora cuando tuvo la oportunidad de vivir en Estados Unidos para dedicarse a brindar servicios allá.

Aunque el plan de viajar cambió, no imaginaba que más adelante tendría miles de seguidores (más de 83.300 en TikTok y más de 131.000 en Instagram) y su propio gimnasio para resolver la necesidad de un espacio de entrenamiento de fuerza personalizado e integral.

“Acabo de cumplir 65 años”, dice cuando nos lleva a la terraza donde tiene su sala de televisión. “Aquí empecé”.

Doris llegó a los ejercicios mientras repartía su tiempo entre la familia, el trabajo en informática y su propio negocio.

En 1978, en lugar de docencia o secretaría, ingresó a la administración de empresas en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, pues el promedio de admisión no le daba para la de computación administrativa. Pronto pudo trasladarse.

En aquel tiempo, los profesionales en este campo tenían que hacer de todo: programar, diseñar, desarrollar infraestructura y bases de datos, entre otras funciones; además, utilizaban tarjetas que leía la computadora y los sistemas operativos no eran gráficos, sino basados en texto (como el DOS).

Al terminar la carrera, empezó a trabajar en una empresa donde desarrolló un programa de inventarios para una farmacia de Alajuela. Estando ahí, se convirtió en madre.

Poco tiempo después, con cuatro hijos, fue contratada como jefa de cómputo en una compañía de importaciones. Ahí utilizaban equipos de Unisys, una firma tecnológica fundada en 1986 que heredó los primeros equipos comerciales a gran escala y las máquinas de escribir y de calcular de las marcas Burroughs y Remington.

Durante esos años, le surgieron solicitudes de diferentes clientes, lo que dio origen a su primer negocio: Diseños Informáticos. Tenía 32 años y estuvo a cargo de sistemas informáticos para la gestión de inventarios, contabilidad, facturación, planillas, centros educativos y del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (en el año 2000) para diferentes clientes, así como uno de gestión de exportaciones para Chiquita Brands.

Por su juventud y los prejuicios existentes, se enfrentaba a todo tipo de resistencias. Pero no se amilanó. No está en su carácter.

En 1996, con 35 años y ya divorciada, Doris se encargaba de la crianza de sus hijos y su cartera de clientes de software. En medio de todo eso, pasó de practicar aeróbicos a levantar pesas en un gimnasio ubicado en Curridabat.

En esa época, no se visualizaba la expansión de la industria de ejercicios y bienestar (fitness). Tampoco pensó en el giro que tendría su vida.

“Hay que romper los mitos sobre la edad y la masa muscular”, dice Doris Chaves, conocida como Coach Doris y creadora de Dynamic Soul. (Jose Cordero/Jose Cordero)

Cambio de planes

Durante los siguientes años, Doris mantuvo su disciplina en el gimnasio, comprobando los buenos resultados del ejercicio.

Cuando se planteó la posibilidad de vivir en EE. UU., decidió aprovechar su experiencia para ayudar a otras personas a mejorar hacia un estilo de vida a través del fitness. Pero debía capacitarse.

Preguntó si podía hacerlo, pues la mayoría de quienes se estaban formando eran jóvenes y ella tenía 57 años. Manrique Sanabria, propietario de Complex, una escuela de fitness fundada en 2008, le dijo que no había problema y en 2018 se certificó como entrenadora personal.

Los planes de viaje cambiaron. Ella siguió con su negocio de informática y atendiendo a su familia (que ahora se amplió a la tercera generación), sin faltar al gimnasio.

Cuando se decretó el confinamiento en marzo de 2020, debido a la pandemia del Covid-19, los gimnasios cerraron y muchas personas realizaban ejercicios en sus casas, apoyándose en transmisiones virtuales a través de Zoom o de redes sociales.

Desde el momento en que se planteó que se podía estar en grupos, con distanciamiento, con medidas sanitarias y con la mitad del aforo de los establecimientos, las personas tomaron confianza.

A la casa de Doris llegaban amigas y vecinas a hacer ejercicios. Ella habilitó un espacio en el patio, donde ahora está la terraza. La actividad creció y su hija Alexandra, que también es entrenadora y desde 2024 tiene su propio gimnasio boutique, le planteó instalar un gimnasio.

En 2022 acondicionaron el garaje y abrieron Dynamic Soul. Luego derribaron una pared de la sala para ampliar el espacio.

Su idea fue crear un espacio de entrenamiento personalizado e integral para todas las edades y condiciones: mujeres, adultos mayores y personas con lesiones o alguna situación especial, siguiendo la recomendación de Manrique de enfocarse en sesiones con guía directa.

“Hay que romper los mitos sobre la edad y la masa muscular”, recalca. Es una situación que muchos especialistas en salud reconocen cada vez más. The New York Times publicó en 2025 la historia de un gimnasio enfocado en adultos mayores.

Dynamic Soul se un gimnasio boutique de atención personalizada e integral ubicado en Villas de Ayarco. (Jose Cordero/Jose Cordero)

Ella misma, como informática, encargó el desarrollo de una app para que los clientes programen sus sesiones (el cupo máximo es de seis personas), lleven sus rutinas (de seis semanas) y sus cargas progresivas y realicen los pagos en línea.

La app está en constante renovación. “Ahora es muy rápido hacer los cambios con la inteligencia artificial: le pido algo al programador y al otro día está listo”, dice Doris.

Para promover su gimnasio, empezó a publicar videos y contenidos en redes sociales, con lo que atrajo a más clientes y se dio a conocer.

Ahora sigue dirigiendo su empresa informática, creando contenido de fitness para seguidores y diferentes marcas y turnándose con dos entrenadores contratados para la atención a los clientes.

El espacio —al que Doris prefiere llamar “estudio”— cuenta con mancuernas, barras y bancas para realizar ejercicios de peso libre. También hay máquinas para tren inferior (piernas, glúteos y aductores, entre otros), tren superior (pecho, espalda) y cardio (caminadora, remo, bicicleta estacionaria). Todo lo adquirió poco a poco.

“Me gusta mucho trabajar hipertrofia, el aumento de la masa muscular”, explica ella. “Brindamos un programa especial para cada persona, de acuerdo a sus limitaciones, lesiones o experiencia”.

Uno de sus orgullos es haber entrenado a uno de sus nietos, el cual ahora juega con el equipo sub-19 del Club Sport Cartaginés. También siente orgullo cuando los clientes le cuentan sus resultados (que perdieron grasa y ganaron músculo) o que ya suben escaleras sin cansarse y se levantan de sillas sin ayuda.

Además de la comodidad de realizar la rutina con pocos usuarios y recibir la asesoría directa del entrenador, las personas también tienen el aliciente de la tranquilidad de la zona donde se ubica, en Villas de Ayarco.

Está exactamente en la curva donde termina la calle 127 y empieza la avenida 87, por esas lógicas del desarrollo urbano propias de Costa Rica. Por ahí casi no pasan vehículos y al frente tienen a la vista una zona verde y una arboleda que sigue, en forma paralela, el curso de un río.

Datos claves

Empresa: Dynamic Soul by Coach Doris

Fundación: 2022.

Propietaria: Doris Chaves.

Servicios: entrenamiento funcional integral.

Modalidades: presencial, híbrido (análisis presencial y rutina para realizar a domicilio) y en línea (atención en forma remota).

App móvil: para agendar cita, llevar la rutina y control de cargas, y pagar.

Mensualidad: desde ¢45.000 hasta ¢100.000, dependiendo de la cantidad de sesiones o de la atención que necesiten.

Apoyos: referencias a nutricionistas y otros especialistas en caso necesario.