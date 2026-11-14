Emprender

Es pionera de la informática en Costa Rica y fundó una firma tecnológica; luego se certificó como entrenadora y abrió un gimnasio personalizado en Villas de Ayarco

Doris Chaves tiene más de 200.000 seguidores en redes sociales y dirige su empresa tecnológica y también el gimnasio Dynamic Soul, dirigido a personas que prefieren o necesitan una atención personalizada.

Por Carlos Cordero Pérez

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Doris Chaves se convirtió en entrenadora cuando tuvo la oportunidad de vivir en Estados Unidos para dedicarse a brindar servicios allá.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".