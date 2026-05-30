Emprender

Heredó la empresa agrícola de la familia y de inmediato tuvo que implementar cambios, convencer y demostrar que podía consolidarla en el mercado internacional

Tubertico, ubicada en La Roxana de Pococí, comercializa tubérculos y hortalizas a nivel global, destaca en el programa Crecimiento Verde de Procomer y tiene planes de producción más sana y orgánica

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Por Carlos Cordero Pérez
Tubertico
Tubertico participa en diferentes ferias y eventos para contactar clientes internacionales. Aquí el gerente Pablo Quirós y Alejandra Jiménez, encargada de logística de Tubertico, en un encuentro con compradores organizado por Procomer. (Tubertico/Tubertico)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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