Hypatia: dos hermanas emprendedoras que comercializan en Costa Rica y México zapatillas de mujeres que trabajan en industria y salud

La empresa Hypatia, que crea calzado profesional para mujeres que trabajan en industria y salud, tiene su centro de exhibición en Calle 20, la popular vía que desemboca frente al Hospital Nacional de Niños.

Al frente hay una avenida estrecha, casi un callejón, con casas a ambos lados construidas en la mejor época de Barrio México y un hotel de tres pisos edificado más recientemente.

La ubicación es muy céntrica. Hypatia ocupa un espacio anexo de las instalaciones de la Agencia Vibo Centroamérica, que vende refacciones a la industria.

Tania y Adriana Valerio, las fundadoras de Hypatia, conocen muy bien a la empresa vecina. Ahí empezaron a trabajar y siguen ligadas a la compañía creada hace más de 30 años por su padre, Eliécer Valerio.

Y ahí ellas descubrieron una necesidad con la que iniciaron su negocio: una marca de calzado profesional que combina diseño, innovación, certificación de seguridad y el empoderamiento femenino.

“La idea es trabajar por colecciones. Como estamos empezando, obviamente no podemos empezar con muchísimos estilos de zapatos”, dijo Tania.

“Nos piden mucho en la parte del sector salud, más que todo para el personal de enfermería”, afirmó Adriana.

Todo eso se explica por la forma cómo surgió.

Tania y Adriana Valerio comercializan las zapatillas de Hypatia en Internet, en especial, pero tienen su tienda de exhibición en Calle 20, Barrio México. (Albert Marin/Entrevista a emprendedoras Hypatia.)

Estudios y trabajo

La familia es oriunda de Sabanilla de Montes de Oca. Eliécer es ingeniero electromecánico y administrador. Teresita Zamora, la madre de Tania y Adriana, es filóloga y trabajó en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en la escuela de filología y lingüística y en la revista de comunicación, de la que fue directora.

Tania estudió en el colegio Monterrey, en Montes de Oca. Después siguió ingeniería. La llevó en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit). Luego completó dos maestrías: una en la Universidad EAFIT de Colombia y otra en la Universidad de Santander, en España, en administración con énfasis en moda.

Adriana se graduó de secundaria en el West College, en Escazú. Estudió medicina y se especializó más tarde en psiquiatría. Este 31 de julio presenta su tesis de graduación de maestría enfocada en recomendaciones farmacológicas para el tratamiento de la depresión.

Ninguna esperó terminar sus carreras para trabajar.

Tras graduarse en 2016, Adriana empezó a trabajar en medicina general y también en la Agencia, en las áreas administrativas, recursos humanos y finanzas. En 2021 ingresó como residente en la Caja Costarricense del Seguro Social.

Tania, el día que presentó el examen de bachillerato en el colegio Monterrey y con 17 años, le dijo a Eliécer que quería trabajar en la Agencia. “¿Está segura?”, le respondió él.

En la Agencia, ambas visitaban empresas que eran clientes: ingenios de azúcar, piñeras, empresas de carne y compañías de lácteos.

Se dieron cuenta de la incomodidad de los zapatos de seguridad en esas actividades. Tampoco había chalecos ni otros implementos para las mujeres. Las opciones eran muy limitadas, muy masculinas, muy pesadas y muy feas. En las compañías lo más que hacen es adquirirlos unisex, pero eso no minimiza los riesgos de lesiones y fracturas.

En los centros de salud las mujeres viven la misma incomodidad. Adriana misma tenía que cambiarse el calzado varias veces al día. Además, el desgaste de las zapatillas era muy alto y tenía que comprar nuevas con frecuencia.

Algunas marcas ofrecen calzado para segmentos especializados: Ozapato, para chefs de restaurantes y las plataformas internacionales Ubuy y Nurse Mates para las industrias de alimentos y salud, en el primer caso, y de salud solamente, en el segundo.

Pero la pregunta se mantenía: ¿es posible obtener un zapato seguro, funcional y con estilo para las mujeres profesionales en ingeniería o en salud?

Zapatillas de Hypatia para mujeres profesionales en el sector de salud. (Albert Marin/Entrevista a emprendedoras Hypatia.)

Zapatillas diseñadas por Hypatia para mujeres que laboran en varios de los sectores de la industria, incluyendo construcción. (Albert Marin/Entrevista a emprendedoras Hypatia.)

El la tienda de exhibición que tiene Hypatia en Calle 20 también se muestran los chalecos diseñados para mujeres del sector de construcción. (Albert Marin/Entrevista a emprendedoras Hypatia.)

Tania y Adriana preparan el lanzamiento de nuevas colecciones de zapatillas para mujeres de industria y salud. (Albert Marin/Entrevista a emprendedoras Hypatia.)

Diseñar una solución

No había otro camino que diseñar desde cero los productos y no se podían conformar con cualquiera. La oportunidad de pensar bien en este proyecto se presentó pronto.

Tania ingresó en 2023 al programa Leads for Women, un programa del INCAE para emprendedoras. En paralelo, dieron otro paso, pues querían hacerlo a lo grande.

Contactaron una empresa de diseño española con tres décadas de experiencia. La inquietud personal se fue transformando. Primero con calzado industrial. Luego con calzado para el sector de salud.

La fusión de experiencias personales y profesionales tuvo sus primeros frutos: empezaron a ver diseños, colores y materiales en reuniones virtuales con la firma española. Descartaron muchas. Los cambios iban y venían, hasta que lograron el producto que les gustaba.

Incluso probaron unas zapatillas que les enviaron de muestra de las fábricas de México y China, antes de que manufacturaran el pedido.

En 2023 tenían la primera colección. Así nacieron los modelos de zapatillas Tucana y Andrómeda.

Tucana es un calzado de seguridad industrial con punta de fibra de vidrio, propiedades antiperforación y antideslizantes, resistencia a hidrocarburos, aislamiento térmico y un diseño ergonómico. Este modelo está enfocado en mujeres que laboran en entornos industriales, plantas o espacios técnicos, y ofrece una alternativa segura, ligera y estéticamente cuidada.

Andrómeda es un zapato diseñado para profesionales del sector salud, con suela ultraligera y flexible que absorbe impactos, tiene materiales repelentes a líquidos y fáciles de limpiar, lleva regulación térmica y se creó con un diseño pensado para turnos clínicos prolongados.

Tras un proceso de año y medio, obtuvieron las certificaciones del laboratorio Intertek de Milán, Italia, que confirmó que las zapatillas cumplen los estándares de seguridad y ergonomía para todo tipo de industrias. “Todo lo que nosotros prometemos en la ficha técnica está respaldado por este ente certificador”, afirmó Tania.

Luego agregaron dos estilos de chalecos para las mujeres en ocupaciones en el sector de construcción, los cuales se adaptan a la talla femenina y van con tecnología para repeler olores.

En 2024 iniciaron la comercialización de los chalecos y en este 2025 de las zapatillas mediante Internet y redes sociales en Costa Rica y en México, donde cuentan con una bodega y una persona encargada de operaciones que prepara y envía los pedidos.

Para cada una de estas etapas recurrieron a sus propios ahorros y a aportes de amistades y familiares, mediante el modelo de Friends and Family. También contaron con fondos no reembolsables de Banca para el Desarrollo. No descartan capitalizar la empresa a futuro.

La marca de Hypatia es en honor a Hypatia o Hipatia de Alejandría, una filósofa, astrónoma y matemática que vivió en Egipto y murió en el año 415 antes de nuestra era. Simboliza la búsqueda de un lugar para las mujeres en el conocimiento y la ciencia.

La primera colección está en vitrina, pero Tania y Adriana planean lanzar otras más y ya están decidiendo ajustes en los diseños de los chalecos y de las zapatillas.

“Es algo en lo que creemos y a lo que estamos apostando”, dijo Adriana.