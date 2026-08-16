Inició con ingresos que eran casi la mitad de su salario y ahora expandirá su tienda de artículos para acampar a Escazú y a dos países cercanos

El primer fin de semana de agosto de este 2026, Raquel Segura acampó cerca de Las Eólicas, en Santa Ana, donde podía observar las torres y toda la zona oeste del Área Metropolitana, incluyendo Lindora y Alajuela.

Esa es su pasión: viajar, descubrir nuevos lugares, explorar y pasar tiempo al aire libre. Pero hace casi una década le incomodó una situación: dormir en el piso de las tiendas de campaña. Ahí descubrió que en el país la oferta de artículos para el turismo de aventura era limitada, entonces empezó a importarlos y hasta renunció a su empleo.

“Fue un salto de fe”, dice Raquel. “Significaba dejar atrás la seguridad de un trabajo estable. Decidí apostar por una idea en la que creía. No tenía garantías de cómo resultaría. Confié en que podía convertirse en algo grande y llegar a ser un referente”.

Ella nació en Ciudad Neily. De joven se trasladó y creció en Pérez Zeledón, donde concluyó la secundaria. Con sus compañeros de colegio realizó una excursión a Playa Uvita, en Bahía Ballena, y un fuerte aguacero inundó las tiendas. “Fue un caos y un vacilón”, recuerda.

Desde joven tiene una gran energía. Siendo estudiante, con la computadora de su padre, imprimía dibujos y los vendía a ¢10. A los 18 años de edad, tras un curso de mantenimiento de computadoras, ofrecía servicios a vecinos que requerían ayuda para la instalación de software o para resolver problemas de funcionamiento.

Después ingresó a una empresa distribuidora de alimentos y materiales de empaque para clientes corporativos en Cartago. Ahí ascendió de asistente a gerente de compras, importaciones e inventarios.

Pero no dejó de buscar lo propio. Entre 2014 y 2017 vendía ropa que traía desde la frontera sur y también maquillaje que importaba desde Estados Unidos. El negocio de su vida la aguardaba en la actividad que más la apasionaba.

Al mismo tiempo le gustaba pasear en las montañas. De hecho, dos semanas antes del terremoto de Cinchona, en enero de 2009, estuvo en esa zona. Y salía en su vehículo a visitar lugares remotos.

Pero dormía mal en el piso. Un día vio una tienda de techo sobre un vehículo. Buscó en el país, sin éxito. Decidió traerla.

“Fue un salto de fe”, dice Raquel Segura, fundadora de KOP. “Significaba dejar atrás la seguridad de un trabajo estable. Decidí apostar por una idea en la que creía. (KOP/KOP)

En medio de un mercado en crecimiento

Raquel empezó a explorar un mercado en crecimiento, con una buena cantidad de sitios para acampar y una comunidad cada vez mayor de aficionados a la aventura, la vida al aire libre, la playa y el contacto con la naturaleza.

Aprendió a tomar fotos y a publicar en redes sociales. Las ventas aumentaron poco a poco.

En 2018 fundó Keep Outdoors Passion (KOP). En ese momento, trabajaba en la empresa y estudiaba administración en la Universidad Estatal a Distancia (UNED), de la que se graduó en 2021.

Al año siguiente se asoció con Fabio Perrone, quien era uno de sus clientes. Empezaron la sociedad con un cambio: habilitaron una bodega en La Garita, Alajuela. Las ventas tomaron más impulso y ella renunció a su trabajo, aunque sus ingresos cayeron de $1.700 a $1.000.

Fue un momento de sacrificios, pues además viajaba desde Cartago. Más adelante, se trasladó. “El negocio necesitaba mi energía”, explica ella.

La oferta de artículos se incrementó siguiendo los pedidos y las preferencias de los clientes. De hecho, la comunidad creció, convirtiendo esa conexión en uno de sus principales diferenciales y en el motor del crecimiento de la marca. En la actualidad, KOP cuenta con más de 31.000 seguidores en Instagram, quienes no dejan de compartir sus experiencias.

Los clientes también empezaron a solicitar un lugar donde ver y comprar los artículos, desde las tiendas de ¢700.000 hasta las de ¢1,3 millones, por lo que a finales de 2023 abrió la primera KOP Store en La Garita.

La demanda es tal que los clientes adquieren artículos en preventa. Por ejemplo, KOP trajo un contenedor con 500 sillas y todas fueron adquiridas. No solo eso. El inventario se triplicó en los últimos dos años, lo que permite atender las necesidades de los clientes en todo momento.

Las tiendas para acampar de diferentes estilos, en particular sobre vehículos, es parte de la oferta de KOP Store. (KOP/KOP)

La afición por disfrutar de la montaña o de la playa crece en Costa Rica y también la oferta de productos como hieleras, sillas y accesorios especializados. (KOP/KOP)

La iniciativa llamó la atención al convertirse en una de las marcas más reconocidas de la industria al aire libre.

Nacascolo Holdings, una aceleradora con ocho años de presencia en el mercado y un portafolio de más de 30 proyectos, invirtió capital en KOP. Los nuevos socios aportan también a la estructuración y la definición de la estrategia.

Para KOP, encontrar un aliado que comprendiera su cultura organizacional, su identidad y el valor de la comunidad construida durante estos años fue un factor determinante.

Para Nacascolo Holdings es una simbiosis. “Vemos una combinación muy poderosa entre cultura, producto y visión”, dice Rodrigo Volio, CEO de Nacascolo Holdings, en un comunicado enviado a raíz de la alianza.

Los planes de expansión se pusieron en marcha.

En julio de 2025, KOP abrió el segundo punto de venta en Liberia. En setiembre próximo se abrirá la tercera KOP Store, frente a Multiplaza Escazú. Y hay conversaciones para abrir en Guatemala y Colombia en el primer semestre del 2027, lo que requerirá conocer el comportamiento de los consumidores en ambos mercados.

“Queremos ser la marca líder en equipo de aventura a nivel latinoamericano”, sostiene Raquel. “Estamos construyendo eso. Tenemos las bases establecidas para que la empresa crezca a otro nivel”.

En medio de tantas tareas, no deja de disfrutar las experiencias dentro y fuera del país. Cada mes sale como mínimo una vez.

En 2024 andaba en Tenerife, en las Islas Canarias, España. De ahí pasó a Marruecos, donde recorrió 3.500 kilómetros saliendo de Agadir, al sur de Casablanca, hasta Merzouga, casi en la frontera con Argelia. Estuvo en campamentos de temporada y en riads, unas viviendas tradicionales.

En Estados Unidos, empezó un viaje en Denver, Colorado, cerca de las Montañas Rocosas. Luego recorrió varios reconocidos parques nacionales: Yellowstone, al norte de Wyoming; Zion, en Utah; y el Gran Cañón, en Arizona. Y asistió a ferias de aficionados a los viajes de aventura, conocidos como overlanding, y pasó por Moab, un sitio en Utah preferido por quienes viajan en bicicleta.

Y antes de ir a Las Eólicas, acampó en Caprina Land (Poás), en Tapantí (Cartago) y en el Refugio Ecológico Mosqueritos (Cerro La Muerte), donde pudo disfrutar del paisaje, los ríos y los lagos.

Datos clave

Empresa: Keep Outdoors Passion (KOP)

Fundadora: Raquel Segura Garita

Fundación: 2018

Socios: Nacascolo Holding y Fabio Perrone

Colaboradores: 14

Puntos de venta: La Garita, Liberia y Escazú (a partir de setiembre)

Productos: equipo para aventura, camping y otras actividades al aire libre, incluyendo gorras, bultos, mochilas, sillas, parrillas y otros.

Precios: desde ¢2.500 (artículos promocionales: pines y otros) hasta ¢1,3 millones (tiendas de techo para vehículos)