Emprender

Inició con ingresos que eran casi la mitad de su salario y ahora expandirá su tienda de artículos para acampar a Escazú y a dos países cercanos

Raquel Segura inició su emprendimiento KOP Store, de productos para acampar en la montaña o en la playa, cuando trabajaba en una importadora. Renunció y ahora, con sus socios, está por abrir el tercer punto de venta en Costa Rica y expandirse al exterior.

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Por Carlos Cordero Pérez

El primer fin de semana de agosto de este 2026, Raquel Segura acampó cerca de Las Eólicas, en Santa Ana, donde podía observar las torres y toda la zona oeste del Área Metropolitana, incluyendo Lindora y Alajuela.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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