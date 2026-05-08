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KleanTab: la marca costarricense que muestra cómo funciona y crece su modelo de negocios de productos sostenibles

KleanTab aumentó sus productos de limpieza sostenibles y su presencia en más cadenas de venta al detalle, al tiempo que entra en el mercado corporativo

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Por Carlos Cordero Pérez

Crear una empresa o iniciar cualquier proyecto es un reto y un enorme logro. Sostenerlo, hacerlo crecer y llevarlo a otros países es un desafío mayor.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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