KleanTab: la marca costarricense que muestra cómo funciona y crece su modelo de negocios de productos sostenibles

Crear una empresa o iniciar cualquier proyecto es un reto y un enorme logro. Sostenerlo, hacerlo crecer y llevarlo a otros países es un desafío mayor.

Alexander Anders y Daniel Kaune regresaron de Europa y fundaron KleanTab en 2021 con una visión de economía circular y más de 20 productos que reducen el uso de plásticos y químicos nocivos para la salud, en categorías como detergentes, desinfectantes, limpiadores y lavaplatos, entre otros.

La propuesta atrajo a inversionistas y aceleradoras, en particular de Caricaco, así como a más de 50.000 consumidores en Costa Rica, lo que ilustra cómo un modelo de negocio garantiza la viabilidad comercial y la responsabilidad ambiental.

La empresa aspira a pasar de un crecimiento orgánico a exponencial como un líder en el segmento y prepara su incursión en una nueva industria.

“Queremos construir al líder global de consumo masivo sostenible”, dijo Daniel. “Seremos muchas marcas y los líderes en todas las soluciones sostenibles”.

“Para esa misión necesitamos aliados, llegar y educar a las personas y convencerlas de cambiar sus hábitos de consumo”, agregó Alexander.

Lejos de ser una moda, el potencial es amplio. El mercado global de productos de limpieza ecológicos se duplicará a $33.000 millones para el 2035, según Global Market Insights, una firma de investigación de mercado con sede en Delaware, Estados Unidos.

En Costa Rica la oferta de productos de limpieza sostenibles, orgánicos o biodegradables (cloro, servilletas, papel higiénico y toallas de limpieza reutilizables, entre otros) abarca marcas como Florex, Enexos, Total Green, EcoSunrise y Grazie EcoNatural.

Daniel Kaune y Alexander Anders quieren convertir a KleanTab en una firma líder en el mercado de productos sostenibles de limpieza para hogares, empresas e instituciones. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Pasos adelante

Daniel y Alexander tienen muy claro que la diversificación de productos, canales de distribución y de mercados protegerá a su empresa. En ese camino dieron pasos para fortalecer su oferta para empresas e instituciones. “Hay demasiadas cosas nuevas”, dijo Daniel.

Desde hace un año incrementaron la planilla de 11 a 15 personas directas. Tienen otros 15 colaboradores externos en diferentes tareas. Además, sumaron tres nuevos productos a los 20 que ya conformaban su portafolio: papel higiénico, esponjas comprimidas y desinfectantes de pisos de grado médico.

En el área de comercialización en Costa Rica, ya tenían presencia en Auto Mercado. No se quedaron ahí.

En enero de 2026 empezaron a introducir el detergente para ropa multicolor, el detergente antialérgico, las fragancias para ropa y el lavaplatos en 53 puntos de venta de Walmart, incluyendo hipermercados y Más X Menos.

El paso también les permitirá ingresar a los supermercados Palí y Maxi Palí con versiones más económicas. También, les permitirá llegar a las tiendas de la cadena en Guatemala.

Pero los fundadores de KleanTab son ambiciosos. En febrero anterior ingresaron a Pricesmart con un formato de paquetes de 100 tabletas de detergente multicolor. En Panamá están en negociaciones con distribuidores para introducir los productos en supermercados locales. No se quedarán en la región.

Además de la venta a través de un distribuidor aliado en España, KleanTab explora la posibilidad de ofrecer dos productos “altamente compatibles” con el mercado de Estados Unidos en plataformas de comercio electrónico como Amazon.

Solo con las ventas en las cadenas en Costa Rica, Guatemala y Panamá, los ingresos de la compañía se quintuplicarán al final de este 2026. Una proyección que atrae inversionistas.

La firma realizó dos rondas de financiamiento para lanzar los productos (pre-semilla) y para impulsar su crecimiento (semilla) que suman casi $1 millón, con el aporte de tres inversionistas que volvieron a aportar capital. Es una confirmación de que van viento en popa.

El papel higiénico no contiene componentes dañinos para la salud y se obtiene de plantaciones de bambú. (Lilly Arce/Lilly Arce)

KleanTab aumentó su planilla de colaboradores directos y externos. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Junto al detergente en pastillas, KleanTab ofrece más de 20 productos adicionales siempre dentro de la propuesta de economía circular. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Enfocados

Todos estos pasos son claves para consolidar la operación y orientarse al crecimiento del negocio.

En los años anteriores el tiempo lo consumía el diseño de los productos. Ahora la tarea principal es la comercialización, donde ponen la mira en los mercados de venta al detalle, por un lado, y corporativo e institucional, por el otro.

Este último es atractivo. En Costa Rica se registran más de 60.000 empresas como patronos ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y más de 332 instituciones, incluyendo ministerios, municipalidades y entidades autónomas y semiautónomas, entre otras, según el Ministerio de Planificación (Mideplan).

Y cada institución tiene varias sedes y oficinas. La CCSS tiene más de 1.148 clínicas o Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) y 58 hospitales periféricos, regionales, nacionales y especializados, según la misma entidad.

Para este segmento corporativo e institucional, KleanTab desarrolla un desinfectante de grado médico que permite sustituir químicos altamente tóxicos (por ejemplo, el cloro). La primera prueba piloto se realizará en el Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.

Los otros nuevos productos también cumplen el mismo propósito.

El papel higiénico no contiene componentes dañinos para la salud (como el formaldehído, un compuesto químico utilizado en la industria). Además, se obtiene de plantaciones de bambú y no de árboles de bosques primarios.

Las fragancias son biodegradables y los limpiadores de piso son una versión para empresas del que se utilizará en los hospitales.

La esponja para lavado de platos, que ya se comercializa en más de 50 tiendas independientes e ingresará a Walmart, está hecha de celulosa y fibra de coco, 70% compostable (solo contiene una porción de plástico para darle consistencia) y con un precio 30% más económico.

Se le suma otra esponja 100% compostable, que viene aplastada y al colocarla bajo el agua se infla. Esta es libre de plástico y la comercializarán en tres colores (rosado, celeste y blanco).

KleanTab publicará, además, una herramienta de medición de impacto. Hasta el momento, por ejemplo, las seis millones de tabletas de detergente, que van en empaques compostables y se disuelven en agua, equivalen a 2,5 millones de botellas de un solo uso que no se necesitaron.

No se quedarán ahí. Desde ya anuncian que introducirán un nuevo producto en el mercado de nutrición. Lo darán a conocer cuando lo tengan a punto.

Podrían crecer más. En la actualidad tienen una lista de 20 cadenas en Chile, Perú, Bolivia, Colombia y EE. UU. que buscan una marca completa con soluciones en todo el espectro. Pero se requiere incrementar la capacidad de producción y logística.

Más allá de todos esos avances, Alex y Daniel insisten en que nadie utilizaría los productos sostenibles si no se desarrollan, se comercializan y los respalda un negocio basado en la economía circular.

“Tenemos que armar todo el sistema para que funcione para todos”, recalcó Daniel.

“El consumidor no tiene que escoger entre desempeño y sostenibilidad. Notará de primera mano que funciona. Somos una marca inspiradora”, dijo Alex.