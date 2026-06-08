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Pequeñas empresas agrícolas podrán concursar por hasta ¢15 millones en nueva convocatoria de Activa-CATIE: vea cómo participar

Financiamiento no reembolsable aportado por el Sistema de Banca para el Desarrollo se dirige a negocios rurales innovadores y sostenibles en Costa Rica

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Por Carlos Cordero Pérez

María José Alvarado, fundadora del Parque Turismo Virtual The Nest Nature Center, ubicado en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela, recibió capital semilla bajo la categoría Transformativo Rural del programa Activa-Catie en el 2025.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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