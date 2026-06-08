Pequeñas empresas agrícolas podrán concursar por hasta ¢15 millones en nueva convocatoria de Activa-CATIE: vea cómo participar

María José Alvarado, fundadora del Parque Turismo Virtual The Nest Nature Center, ubicado en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela, recibió capital semilla bajo la categoría Transformativo Rural del programa Activa-Catie en el 2025.

El financiamiento le permitió invertir en equipo tecnológico, mejorar la calidad de las instalaciones y transmisiones, así como desarrollar mejores experiencias.

“Hemos fortalecido nuestro proyecto de tour virtual de observación de aves, una iniciativa que nació para acercar la biodiversidad de Costa Rica a personas de todo el mundo”, afirmó Alvarado.

La semana anterior el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento Activa, perteneciente al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) lanzó su sétima convocatoria dirigida a pequeñas y medianas empresas (mipymes), productores agropecuarios y grupos asociativos del sector rural costarricense.

Vladimir Valera, coordinador de Activa-Catie, detalló que el concurso tiene como objetivo fortalecer empresas rurales con potencial innovador, sostenible y responsable a través de capital semilla no reembolsable del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), asesoría técnica, mentoría y acompañamiento especializado.

La convocatoria está dirigida a emprendimientos y empresas que cuenten con cédula jurídica, ya sea bajo la figura de sociedad anónima (S.A.) o sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.), además de cumplir con la condición de MIPyME o PyMPA.

Desde 2024 y hasta la fecha, Activa-Catie, con el financiamiento del SBD, apoyó alrededor de 42 empresas de diferentes zonas del país, mediante una colocación de ¢387 millones en capital semilla no reembolsable para fortalecer estos negocios.

Ricardo Padrón, especialista en aceleración e innovación empresarial de Activa-Catie, destacó que en convocatorias anteriores participaron empresas vinculadas al turismo de naturaleza, agroindustria alimentaria, café, cacao y otros rubros agropecuarios, las cuales fortalecieron sus operaciones y ampliaron sus capacidades empresariales.

En el concurso podrán participar mipymes agrícolas de diferentes lugares de Costa Rica, aunque la iniciativa tiene especial interés en apoyar emprendimientos de algunos sitios del país. (Yuri Arcurs peoplemages.com/Catie)

Sectores y sitios de interés

Entre los principales sectores beneficiados por las convocatorias de Activa-Catie destacan el forestal, agrícola, apícola, ganadero, bioinsumos, cacao, turismo rural, caficultura y el desarrollo de tecnologías aplicadas a estas actividades productivas.

En esta nueva edición del concurso se promueve especialmente la participación de negocios ubicados en los cantones de Acosta, Puriscal, Mora y Turrubares, en San José; Atenas, Palmares, San Ramón, San Mateo, Orotina y Naranjo, en Alajuela; Esparza, Garabito, Montes de Oca y Puntarenas, en la provincia de Puntarenas.

No obstante, empresas y asociaciones de todo el país podrán postularse.

Categorías y montos

Las personas interesadas deberán participar en sesiones virtuales preparatorias, donde recibirán orientación para elaborar la propuesta formal y fortalecer conocimientos relacionados con gestión empresarial. La asistencia a estas sesiones será obligatoria como parte del proceso de selección.

El monto del capital semilla no reembolsable dependerá de la categoría en la que participe cada negocio:

Transformativo Rural: dirigido a empresas rurales en etapa de consolidación que buscan transformar su modelo de negocio mediante innovación y sostenibilidad. Las empresas deberán contar con personería jurídica, certificación de pequeña empresa y de pequeña empresa agrícola y no superar los 60 meses de actividad económica. Las iniciativas seleccionadas para esta categoría podrán recibir hasta ¢10 millones.

Transformativo Aceleración: orientado a empresas rurales formalizadas y consolidadas que buscan una mayor expansión a nivel nacional e internacional, con potencial de escalamiento y movilización de inversiones.

Las empresas deberán contar con cédula jurídica, certificación de pequeña empresa y de pequeña empresa agrícola, no superar los 96 meses de operación, tener al menos a dos personas empleadas, registrar ventas durante los últimos tres años y mantener sus permisos al día. Los negocios seleccionados podrán optar por financiamiento de hasta ¢15 millones.

Capital Semilla Asociativo: es una nueva categoría, dirigida a organizaciones que desarrollen modelos asociativos en distintas modalidades, como consorcios, cooperativas, asociaciones, entre otros, compuestos por al menos dos beneficiarios.

Estos grupos asociativos deben desarrollarse en los mismos sectores productivos atendidos por Activa-CATIE y haber sido constituidos legalmente.

Cómo participar

Las personas emprendedoras y asociaciones interesadas en participar deberán completar, antes del próximo 5 de julio, el formulario de inscripción disponible en este enlace.

El Laboratorio Activa, del Catie, recomienda verificar cuidadosamente que el correo electrónico ingresado sea correcto, ya que por este medio se enviarán las notificaciones y comunicaciones oficiales del proceso.