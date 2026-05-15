Quién puede participar y cómo funcionará la red de inversionistas ángeles para ‘startups’ de Costa Rica

El próximo 20 de mayo se realizará el lanzamiento de la red de ángeles inversionistas denominada Costa Rica Angels, en el marco del evento Costa Rica Tech Week. Pero podría producirse una segunda actividad de presentación, por la expectativa generada.

“La inversión no llega por obra y magia. Hay que tener una propuesta de valor importante”, dijo Marcelo Lebendiker, presidente de ParqueTec. “Hablar del nivel de madurez del ecosistema emprendedor es comparar. No cambió el ecosistema, cambió la actitud de los emprendedores. Hay una gran intención de emprender de mucha gente. Lo que me parece importante es que no deberíamos poner barreras en ese sentido, sino ser umbral de entrada”.

La transformación de lo que los protagonistas llaman el “ecosistema” es evidente desde hace 20 años, cuando pocos tenían idea en qué consistía una incubadora y en qué consistía un startup.

Alrededor del año 2005, Lebendiker participó en el impulso a una iniciativa para fomentar la “empresariedad” en la región latinoamericana con $8 millones del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y hoy denominado BIDLab.

La idea era impulsar los tres componentes del ecosistema emprendedor: una incubadora (ParqueTec), una red de inversionistas ángeles (Link Inversiones) y un fondo de capital semilla. Este fondo se levantó junto con Mesoamérica y Caprosoft, actualmente la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic). Luego el modelo se replicó en otros países, como Chile, Uruguay y Colombia.

“Costa Rica hace 20 años era el pionero en la región. Lamentablemente, nos hemos quedado de una u otra forma rezagados”, dijo Lebendiker.

“No hay forma de llevar un producto al mercado que no sea a través de un emprendedor. El primer eslabón de la cadena de valor de la innovación no es el producto, es la persona. Esto tiene que ver con las personas, con los equipos de trabajo, que entiendan la magnitud del problema que se quiere solucionar”, dijo Marcelo Lebendiker, presidente ParqueTec. (Jorge Andres ARCE)

En Costa Rica tenemos las incubadoras, aceleradoras y algunos fondos de inversión para startups. ¿Qué motiva a crear esta red de ángeles? ¿Cuál es el problema que ustedes están viendo?

La red de inversionistas viene a complementar el ecosistema, con capital de personas de recursos medios que tienen algún ahorro (unos $5.000 o $7.000), tienen interés en apoyar un startup y no tienen dinero para crear o participar en un fondo. La red democratiza el proceso de inversión y conecta startups con inversionistas individuales.

Hay muchos startups buscando capital, pero a veces no encuentran un inversionista. Aquí hay un desafío, pues también hay que formar y capacitar inversionistas para que vayan escalando y haciendo crecer la cadena de valor. Es algo que se hace en otros países. No lo estoy inventando.

Son startups que no están en el nivel que requieren los fondos.

O no está dentro de los lineamientos del fondo. Hay fondos que invierten solo en biotecnología, agricultura, en startups que están en etapas tempranas o que están en etapas más avanzadas, o no calzan en el horizonte de inversión de un fondo pese a que sí tienen capacidad de ser sujetas de inversión.

En la actualidad muchos startups recurren a familiares o amistades (mediante el crowdfunding). Esto se puede hacer de manera institucionalizada, con una curaduría, donde se puede indicar cuál es la etapa, las fortalezas y las debilidades, y otros detalles para que elijan en cuál startup invertir y minimizar el riesgo.

¿Cómo puede participar un inversionista del tipo y del perfil que visualizan en esta red?

Lo primero que hay que hacer es inscribirse con un formulario, cumplir algunos requisitos y pagar una membresía. No está definida, pero serían entre $700 y $1.000 dólares al año, unos $80 por mes.

Esto le da derecho a formación, curaduría y a participar en el demoday, para conocerlas, y tiene que comprometerse a un mínimo de inversión al año, que podría ser de unos $7.000. Puede ser poco para un startup, pero al hacer un grupo de inversionistas se logra una buchaca de $20.000, digamos.

Pero eso no está totalmente definido, pues no quiero ser tan categórico. Quiero hacerlo flexible. Por ahora, el único requisito es una membresía para recibir las oportunidades de inversión, obtener formación y realizar un mínimo de inversión por empresa en un año.

¿Y cómo participan los startups que están interesados en recibir fondos? ¿Qué requisitos tienen que tener?

Hay un formulario que tenemos. Se llama Cuéntanos Tu Proyecto. Y hablamos con Tech Emprende, con Auge, con Caricaco, con Carao y otros fondos y programas para que nos refieran proyectos en los que ellos no invierten.

Así se genera un engranaje virtuoso de articulación interinstitucional. Con la Red, si tenemos 100 miembros se pueden hacer 100 inversiones.

¿Cuál es el proceso para que un startup pueda recibir la inversión?

Con el formulario. El gran desafío no va a ser encontrar startups: empresas con una solución tecnológica, que tengan una diferenciación para poder competir, que agregan mucho valor, tienen productos o soluciones escalables y desarrollan una mentalidad o aspiración global.

El gran desafío es encontrar aquellos inversionistas que quieran ser parte, gente que asuma el riesgo con negocios de terceros. Eso exige sensibilizar y concientizar a la gente.

Además, hay que pensar que de X cantidad de proyectos apoyados, uno es el que tendrá éxito.

Por eso estamos pensando en un portafolio de proyectos. Pero en Costa Rica tenemos casos de éxito interesantes que demuestran que funciona.

¿Cómo será ese demoday? ¿Es una presentación de proyectos y el inversionista dice yo quiero apostarle a tal?

Correcto. Ahí tendremos que trabajar con los startups. Es posible que tengamos que hacer algún tipo de intervención con los emprendedores para estandarizar el pitch (presentación) de inversión.

Cada uno expone su proyecto, se realiza una ronda de preguntas y cada inversionista plantea en cuál empresa está interesado en profundizar, en reunirse y, entonces, se hace el match.

Obviamente que hay temas legales también que tenemos que abarcar y cómo se hace la inversión.

¿Implicará también afinar un poquito el proyecto para que sea más atractivo?

Me gustaría eso. Lo que pasa es que tomaría tiempo. Puede ser que el startup ya tenga experiencia. El proceso normal inicia con llenar el formulario.

¿Cuántos inversionistas esperan ustedes acercar? ¿Tienen alguna estimación de cuánta gente se podría participar en la Red como inversionistas?

No tengo ni idea. Me encantaría que estemos entre 10 y 20 por demoday. Lo valioso que estamos trayendo a la mesa es ese marketplace de proyectos e inversionistas, por llamarlo de alguna forma.