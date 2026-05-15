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Quién puede participar y cómo funcionará la red de inversionistas ángeles para ‘startups’ de Costa Rica

El próximo 20 de mayo se realiza el lanzamiento de ‘Costa Rica Angels’, una red de inversionistas interesados en apoyar ‘startups’ costarricenses. Le contamos los detalles.

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Por Carlos Cordero Pérez

El próximo 20 de mayo se realizará el lanzamiento de la red de ángeles inversionistas denominada Costa Rica Angels, en el marco del evento Costa Rica Tech Week. Pero podría producirse una segunda actividad de presentación, por la expectativa generada.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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