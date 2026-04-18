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Santiago Pozuelo fundó Bubbl: la app para eventos que opera en 20 mercados y fue aceptada por una incubadora del Silicon Valley donde es más difícil entrar que a Harvard

Bubbl espera duplicar ventas en este 2026 con actividades en clubes ‘premium’ y de eventos de todo tipo, desde yoga hasta visitas a museos, y alcanzar un nuevo nivel para la organización y venta de tiquetes de conciertos masivos

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Por Carlos Cordero Pérez
Bubbl
Aplicación Bubbl que permite a usuarios conocer eventos y quiénes asistirán, mientras que los organizadores pueden gestionar y monetizar las actividades. (Bubbl/Bubbl)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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