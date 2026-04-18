Santiago Pozuelo fundó Bubbl: la app para eventos que opera en 20 mercados y fue aceptada por una incubadora del Silicon Valley donde es más difícil entrar que a Harvard

Aplicación Bubbl que permite a usuarios conocer eventos y quiénes asistirán, mientras que los organizadores pueden gestionar y monetizar las actividades.

Las 5.000 personas que asistieron al festival de siete días con 150 artistas internacionales organizado por Lost Beach Club, en Montañita, Ecuador, se registraron primero a través de una aplicación creada por el costarricense Santiago Pozuelo y el panameño Gabriel Lobo, llamada Bubbl.

No es cualquier festival. Fue organizado por uno de los 100 clubes más reconocidos a nivel global, según la revista británica DJ Magazine, considerada una autoridad de música electrónica y cultura dance.

A través de la app las personas revisaron la programación, los artistas invitados y toda la información del evento, además de comprar la entrada. Asimismo, recibieron notificaciones, mensajes y otros contenidos.

Gabriel y Santiago la crearon cuando se dieron cuenta que el uso de comunidades o grupos en redes sociales para organizar eventos es ineficaz, mientras que los organizadores enfrentan una brecha estructural que no les permite crecer su negocio.

“Estamos jugando en una industria que es infinita”, dijo Pozuelo, CEO de Bubbl. “Más ahora que cada vez más gente busca experiencias en vivo y conectar con otros en la vida real”.

Costa Rica no se quedó excluida de aprovechar la app. Aquí apoya desde la graduación de una universidad privada hasta los eventos de U Koko, un exclusivo club de música electrónica ubicado en Escazú.

El costarricense Santiago Pozuelo y el panameño Gabriel Lobo son los socio fundadores de Bubbl. (Bubbl/Bubbl)

De vocación, organizador

Santiago desarrolló la aplicación mientras concluía sus estudios de ciencias de la computación en Georgia Institute of Technology, en Atlanta. Ahí estuvo entre 2018 y 2023.

Desde secundaria, en el Lincoln School donde fue presidente del gobierno estudiantil, organizaba actividades. La vocación viene desde su familia: los fundadores de la reconocida fábrica de galletas que lleva el nombre familiar.

Las restricciones para actividades públicas durante la pandemia de Covid-19 provocaron que surgiera una gran cantidad de empresas organizadoras de todo tipo de eventos (incluyendo de bienestar y yoga) y que se formaran múltiples grupos en Facebook y WhatsApp para convocar a la gente.

En noviembre de 2020, Santiago le propuso a Gabriel, también estudiante de computación y experto en diseño del Georgia Tech, empezar el proyecto de Bubbl para facilitar la conexión entre personas y experiencias en vivo. Pronto evolucionó.

El primer evento impulsado a través de la aplicación fue una fiesta privada organizada por Santiago en febrero de 2021. En vez de enviar mensajes, se difundió un enlace para que los interesados vieran la información del evento, vieran quiénes asistirán y se registraran con un botón. Luego mejoraron la app.

En el último trimestre de ese año concluyeron la primera ronda de capital y levantaron aproximadamente $600.000, una inversión liderada por la firma NEO de San Francisco, en el Silicon Valley.

NEO es la incubadora donde es más difícil entrar que la universidad de Harvard, según la revista Forbes, y en cuyo portafolio se incluyen a Cursor, Cognition, Chai y Pika, varias de las startups destacadas en el actual auge de la inteligencia artificial.

Más adelante recibió otros $250.000 en capital de otros fondos de Florida y Atlanta y de inversionistas ángeles.

El capital permitió el desarrollo intensivo y la expansión de la plataforma. Quedaba resolver una situación clave.

"La gente busca experiencias en vivo y conectar con otros", afirmó Santiago Pozuelo, cofundador de Bubbl. (Bubbl/Bubbl)

Cambio estratégico

Las personas usaban Bubbl para encontrar los eventos y conocer a otros asistentes, pero terminaban comprando los boletos en otra plataforma externa.

Tras trabajar con clubes, promotores y marcas de hospitalidad se confirmó que la app cumplía con su función de descubrimiento social, pero no lograba capturar el valor transaccional del evento. Santiago y Gabriel cambiaron la estrategia.

A mediados de 2023, integraron la gestión de datos, la venta de tiquetes y la filtración de quién puede ir a cada evento. Todo esto transformó la app en una plataforma completa para la gestión y monetización de experiencias en vivo, que permite a los organizadores obtener mayor control para construir sus propios negocios y gestionar sus comunidades.

“Pasamos de una app para descubrir eventos a ser un marketplace para monetizar eventos”, dijo Santiago.

Siguiendo esa misma idea, establecieron alianzas estratégicas y trabajaron en forma directa con marcas reconocidas. A medida que aumentaron la adopción de la plataforma y el volumen de negocio, la empresa aceleró la expansión a nivel internacional.

Bubbl se usa en 20 mercados (EE. UU., México, Colombia, Reino Unido y otros países de América Latina y Europa) en el segmento premium. Desde mediados de 2023, suma más de 1.000 organizadores, más de 3.000 eventos, más de 300.000 transacciones, y más de $11 millones en ventas de boletos, la mitad durante el año 2025. La firma alcanzó una valoración de $12 millones.

En EE. UU. apoyó eventos realizados en Austin y San Antonio, Texas; en Boston, Massachusetts; en Los Ángeles, California; y en la misma Miami, Florida, donde ahora tiene su sede.

En Los Ángeles, por ejemplo, la app se utilizó hace un año para una visita de más de 1.000 personas, organizada por la firma MTRNM, al National History Museum. Ahí se exhiben más de 35 millones de especímenes, incluyendo el tiranosaurio rex, y exposiciones sobre la historia de California y la evolución.

La expansión continúa. Santiago señala que para diciembre próximo la app procesaría $25 millones. Además, ya realiza una nueva ronda de financiamiento pensando en integrar eventos de mayor tamaño, como conciertos masivos.

La idea es que Bubbl se constituya en una infraestructura tecnológica que permita a comunidades, vendedores y marcas escalar globalmente y fortalecer la relación con sus audiencias, a sabiendas que la economía del futuro se construirá alrededor de experiencias presenciales de alto valor cultural y comunitario.

“La clave ahorita es que hemos trabajado con marcas reconocidas de eventos muy premium en diferentes mercados”, dijo Santiago. “Por ejemplo, en Londres trabajamos con los mejores promotores y en los mejores clubes”.

La misma fórmula la replican en Costa Rica, trabajando con socios y organizadores de alto nivel. Como U Koko.

El 22 de febrero pasado ahí se realizó un afterparty en el que participó Mita Gami, un destacado DJ y productor de música electrónica a nivel global y figura clave en la escena underground. En este caso, las personas adquirieron las entradas mediante Bubbl.

Unos días después, U Koko anunció que las mujeres que se registraban en Bubbl podían ingresar sin costo, con solo mostrar en la entrada su boleto de Girls Guestlist adquirido en la app.

Y si quiere ser parte de la fiesta exclusiva que se arma en ese club de Escazú, puede ver los próximos eventos en la aplicación.