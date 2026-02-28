Emprender

Vino desde México a Costa Rica para conocer a su padre y se quedó en Montezuma, donde ahora es diseñador y creador de joyería artesanal

Joyería Scriba hereda una tradición de confección de productos artesanales al mínimo detalle

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

La precisión milimétrica que requiere la joyería artesanal se trae de nacimiento y se fortalece con el aprendizaje y la práctica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.