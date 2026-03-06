¿Aún sin planes? Estos son los vuelos a Estados Unidos por menos de $600 para que esta Semana Santa se vaya de vacaciones

El reloj avanza rápidamente y marca el inicio de la cuenta regresiva para la conmemoración de la Semana Santa. Esta época representa uno de los periodos más significativos del año para los costarricenses, quienes tradicionalmente planifican diversas actividades en estos días.

Durante esta semana de reflexión y tradiciones, un sector de la población opta por trasladarse fuera del territorio nacional. Cruzar las fronteras hacia el norte se ha convertido en una práctica habitual para quienes disponen del tiempo necesario para realizar un viaje largo.

Sin embargo, la cercanía de las fechas impone un reto financiero considerable para los viajeros. La alta demanda histórica que caracteriza a esta temporada suele disparar los costos de los tiquetes, limitando las opciones disponibles en las diversas aerolíneas internacionales.

Para elaborar este reporte, El Financiero empleó la plataforma digital Google Travel. El rastreo de datos contempló opciones de vuelos desde el aeropuerto Juan Santamaría hacia Estados Unidos, saliendo el Domingo de Ramos y regresando el Domingo de Resurrección.

Opciones de viaje en clase turista y turista premium

Para aquellos pasajeros cuya prioridad máxima es el ahorro, la clase turista ofrece las alternativas más competitivas del mercado. A pesar de la cercanía con la fecha de despegue, los algoritmos aún muestran ciudades con tarifas que se mantienen por debajo de los $600.

La ciudad de Houston se perfila como la alternativa más económica, seguida por la metrópoli californiana.

A continuación, se detallan los destinos con los precios más bajos encontrados para volar en clase turista durante la próxima conmemoración de la Semana Mayor en este año:

Houston: $483

Los Ángeles: $554

Austin:$556

Washington D. C.: $562

Nueva Orleans: $572

Atlanta: $581

Las Vegas: $593

Orlando: $596

Quienes buscan un poco más de espacio sin pagar tarifas altas, pueden optar por la categoría de turista premium. En este apartado, los precios experimentan un salto notable, pero todavía se logran conseguir tiquetes que rondan el medio millón de colones para estas fechas.

La ciudad de Orlando, reconocida internacionalmente, y la histórica Boston destacan como las alternativas más accesibles. Seguidamente, se presenta la lista de los montos para viajar en la sección de turista premium según los datos recopilados en la plataforma de búsqueda:

Orlando: $1.180

Boston: $1.180

Nueva York: $1.374

Las Vegas: $1.616

Miami: $1.762

Los Ángeles: $1.866

Las tarifas de los tiquetes aéreos varían constantemente de acuerdo con la disponibilidad de asientos y la demanda hacia cada destino. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tarifas en clase ejecutiva y primera clase

El segmento superior, conocido comercialmente como clase ejecutiva, muestra cotizaciones dinámicas. Es interesante notar que ciertas rutas en esta categoría resultan más baratas que viajar en opciones inferiores hacia otros puntos geográficos de gran afluencia.

Un claro ejemplo es la ciudad de Washington D. C., cuyo boleto en cabina ejecutiva se cotiza a un precio considerablemente más bajo que un asiento similar hacia Los Ángeles. Estos son los valores encontrados para volar con mayores comodidades durante la próxima celebración de abril:

Houston: $1.213

Boston: $1.251

Baltimore: $1.344

Washington D. C.: $1.344

Miami: $1.141

Austin: $1.421

Nueva York: $1.433

Nueva Orleans: $1.481

Los Ángeles: $1.627

Por otro lado, la exclusividad de la primera clase hacia los destinos más populares rompe fácilmente la barrera del millón de colones. Alcanzar lugares como San Francisco o Las Vegas en esta acomodación requerirá una inyección financiera superior para el pasajero.

Denver: $1.371

Kansas: $1.972

Seattle: $2.012

Vail: $2.161

Salt Lake City: $1.192

Sacramento: $2.245

Portland: $2.363

Los Ángeles: $2.245

Phoenix: $2.567

Las Vegas: $2.560

San Francisco: $2.733

Los pasajeros que opten por categorías ejecutivas o de primera clase podrán disfrutar de privilegios y servicios adicionales en su traslado. (JOHN DURAN/John Durán)

Resulta imperativo recordar que las dinámicas de precios en la industria de la aviación comercial fluctúan a diario. Las tarifas documentadas en este reporte podrían experimentar variaciones importantes conforme se acerque el domingo de partida de la citada conmemoración.

La búsqueda realizada abarcó opciones que incluyen tanto vuelos directos como itinerarios con una o más escalas intermedias. Este factor operativo influye directamente en el precio final que deberá desembolsar el viajero al momento de confirmar su reservación en línea.

Retrasar la decisión de compra aumenta sustancialmente las probabilidades de enfrentar un encarecimiento generalizado en cualquiera de las cabinas mencionadas. La planificación oportuna sigue siendo la principal herramienta para lograr asegurar un espacio en estas fechas.