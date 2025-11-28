Black Friday de Copa Airlines: estos son los descuentos para turistas desde Costa Rica

En el contexto del Black Friday, Copa Airlines activó su campaña “Blue Week” con ofertas especiales desde Costa Rica hacia destinos clave del continente americano.

La promoción, que coincide con la temporada de Viernes Negro, permite comprar boletos hasta el 2 de diciembre de 2025 para viajar entre el 15 de enero y el 15 de mayo de 2026.​

Los siguientes datos fueron tomados del sitio web oficial el 28 de noviembre a las 10:15 a. m. y pueden variar con posterioridad.

Destinos y tarifas desde San José

A diferencia de otras aerolíneas que publican sus precios en dólares, Copa Airlines muestra sus ofertas en colones costarricenses.

Las tarifas promocionales incluyen ida y vuelta en clase económica.

El destino más accesible es Panamá (PTY) con un precio desde ₡99.207, reducido desde ₡104.533, lo que representa un ahorro aproximado de ₡5.300.

El destino más accesible es Panamá (PTY) con un precio desde ₡99.207. (Marco Bonacini)

Bogotá se ofrece desde ₡110.513, bajando de ₡120.111, mientras que Medellín está disponible desde ₡115.840, con un precio regular de ₡125.186.

Para quienes buscan destinos más lejanos, Curazao aparece a ₡164.508 (precio regular ₡188.794) y Santiago de Chile desde ₡167.247, rebajado desde ₡199.106. Este último representa uno de los ahorros más significativos, con una diferencia de más de ₡31.000 por boleto.​

Ventaja competitiva: el Hub de las Américas

Copa Airlines opera su modelo de negocios a través del Hub de las Américas, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá. Este centro de conexiones permite a los pasajeros costarricenses acceder a más de 80 destinos en 32 países del continente americano mediante escalas cortas y eficientes.​

La aerolínea transporta actualmente más de 350 vuelos diarios y proyecta cerrar 2025 con 18,5 millones de pasajeros, un crecimiento del 8% respecto al año anterior.

Uno de los principales diferenciadores de Copa Airlines es su consistente desempeño operativo. Según el informe de Cirium correspondiente a julio de 2025, la aerolínea alcanzó un índice de puntualidad del 90,11%, el más alto de la región, con un factor de cumplimiento del 99,78% sobre 11.725 vuelos operados.

En 2024, Copa obtuvo un índice de puntualidad del 88,22%, el más alto de América y tercero a nivel mundial, junto con un cumplimiento de itinerario del 98,73%, posicionándola entre las aerolíneas con menos cancelaciones del continente.

Condiciones de la promoción

Las tarifas del Blue Week corresponden a boletos de clase económica básica, lo que significa que incluyen únicamente el asiento y un artículo personal.

El equipaje adicional, selección de asientos preferenciales y otros servicios deben adquirirse por separado.

Los viajes están restringidos al periodo entre el 15 de enero y el 15 de mayo de 2026, evitando las temporadas de mayor demanda.

Copa Airlines también ofrece tarifas de última hora para viajes en diciembre de 2025, con precios desde ₡84.735 a Panamá y ₡118.563 a Medellín, aunque estas no forman parte de la promoción Blue Week.​

Competencia por el viajero costarricense

La campaña de Copa se suma a las ofertas de otras aerolíneas que operan desde Costa Rica. Avianca presentó su “Black Sale” con descuentos de hasta el 70% en dólares, mientras que Aeroméxico y otras compañías también han lanzado promociones agresivas para captar al mercado centroamericano durante la temporada de fin de año.​