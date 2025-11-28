Estilo de vida

Black Friday de Copa Airlines: estos son los descuentos para turistas desde Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

En el contexto del Black Friday, Copa Airlines activó su campaña “Blue Week” con ofertas especiales desde Costa Rica hacia destinos clave del continente americano.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Black FridayCopa Airlines
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.