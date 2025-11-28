Black Friday en Aeroméxico: la lista de 14 destinos desde Costa Rica y sus precios

En el marco del Black Friday, Aeroméxico presentó su campaña “Black Special Sale” con ofertas de vuelos desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) hacia 14 ciudades mexicanas.

Todas las tarifas corresponden a boletos de ida y vuelta en clase económica.

Los siguientes datos fueron tomados del sitio web oficial el 28 de noviembre a las 10:30 a. m. y pueden variar con posterioridad.

Destinos y tarifas desde San José

La oferta más económica es Ciudad de México (MEX) con vuelos desde $269 USD ida y vuelta, para fechas de viaje entre el 21 y 30 de enero de 2026.

Cancún (CUN) y Guadalajara (GDL) comparten el segundo lugar con tarifas desde $314 USD ida y vuelta. Cancún tiene fechas disponibles del 10 al 14 de febrero de 2026, mientras que Guadalajara ofrece viajes del 4 al 8 de diciembre de 2025.

El tiquete a Guadalajara (GDL) tiene tarifas desde $314 USD ida y vuelta. (Canva/Canva)

San Luis Potosí (SLP) aparece desde $337 USD para viajar entre el 24 de febrero y el 3 de marzo de 2026. Mérida (MID) y Monterrey (MTY) tienen tarifas idénticas desde $345 USD, con fechas del 21 al 28 de enero de 2026 para Mérida y del 9 al 22 de febrero de 2026 para Monterrey.​

Puerto Vallarta (PVR) se ofrece desde $351 USD para el periodo del 9 al 23 de febrero de 2026, mientras que Chihuahua (CUU) está disponible desde $382 USD para viajar del 6 al 13 de marzo de 2026.

Destinos de mayor precio

Cabo San Lucas (SJD) aparece desde $389 USD ida y vuelta, con fechas del 15 al 22 de enero de 2026. Veracruz (VER) tiene tarifas desde $454 USD para mayo de 2026 (del 14 al 19), y Oaxaca (OAX) desde $508 USD para enero de 2026 (del 12 al 20).

Los destinos más costosos incluyen Ciudad Juárez (CJS) desde $568 USD (26 al 30 de marzo de 2026), León (BJX) desde $571 USD (22 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026), y Querétaro (QRO) desde $771 USD (13 al 19 de diciembre de 2025).

Resumen de tarifas desde SJO

Destino Precio desde (USD) Fechas de viaje Ciudad de México $269 21-30 ene 2026 Cancún $314 10-14 feb 2026 Guadalajara $314 4-8 dic 2025 San Luis Potosí $337 24 feb - 3 mar 2026 Mérida $345 21-28 ene 2026 Monterrey $345 9-22 feb 2026 Puerto Vallarta $351 9-23 feb 2026 Chihuahua $382 6-13 mar 2026 Cabo San Lucas $389 15-22 ene 2026 Veracruz $454 14-19 may 2026 Oaxaca $508 12-20 ene 2026 Ciudad Juárez $568 26-30 mar 2026 León $571 22 dic 2025 - 5 ene 2026 Querétaro $771 13-19 dic 2025

Todas las tarifas corresponden a vuelos de ida y vuelta en clase económica.

LEA MÁS: Black Friday de Avianca: lista de descuentos para viajeros desde Costa Rica