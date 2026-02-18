¿Cansado de los vuelos con retraso? Estas dos aerolíneas de Latinoamérica superan la barrera del 90% de puntualidad en el primer reporte de 2026; vea el ranking

La geografía latinoamericana presenta desafíos para la navegación aérea, desde la cordillera de los Andes hasta las tormentas tropicales en el Caribe. Sin embargo, la capacidad de mantener los itinerarios al minuto está en los principales diferenciadores competitivos para las empresas que operan en este complejo espacio aéreo.

Los pasajeros de negocios exigen certeza en sus agendas, y las aerolíneas de la región responden con niveles de ejecución que rivalizan con los mejores estándares mundiales. La puntualidad ya no es una aspiración, sino una métrica de supervivencia financiera y reputacional.

La consultora internacional Cirium publicó su reporte de desempeño a tiempo para enero de 2026. Los datos revelan que la competencia en el mercado latinoamericano es feroz, con múltiples operadores superando los promedios globales de eficiencia.

El ranking regional lo encabeza la compañía chilena Sky Airline. Esta aerolínea logró que el 92,36% de sus vuelos llegaran a tiempo a la puerta de desembarque, una cifra que la coloca como la líder indiscutible del mes en la zona.

Copa Airlines mantiene su consistencia y se adjudicó el segundo lugar del listado. La aerolínea de bandera panameña registró un índice de puntualidad del 91,09%, consolidando la eficiencia de su centro de conexiones en Tocumen.

La aerolínea chilena gestionó más de 4.000 vuelos en enero con el índice más alto de cumplimiento en la región. (Sky Airline/Blog)

El tercer puesto lo ocupa Aeroméxico, que aunque lideró la tabla global por su volumen y alcance, en la medición regional figura con un 87,53% de cumplimiento. Le sigue muy de cerca la brasileña Gol, que alcanzó un 87,43% de vuelos a tiempo.

Un caso interesante es el de Latam Airlines, el operador más grande de la lista por volumen. La compañía gestionó 53.010 vuelos en el mes y logró ubicarse en la octava posición con un 80,73%, lo que demuestra el reto logístico de mantener la puntualidad en una operación masiva.

A continuación se presentan los resultados de las 10 aerolíneas más puntuales en la categoría Latinomérica en enero de 2026:

Aerolínea Ranking Llegada a tiempo Vuelos rastreados Factor de finalización Total de vuelos Sky Airlines 1 92,36% 99,89% 99,38% 4.692 Copa Airlines 2 91,09% 99,99% 99,72% 12.643 Aeroméxico 3 87,53% 99,92% 99,44% 15.984 Gol 4 87,43% 99,86% 99,29% 23.064 Volaris 5 84,32% 95,48% 99,8% 15.796 Azul 6 83,28% 97,47% 98,80% 24.492 JetSmart 7 81,48% 99% 99,98% 8.637 Latam Airlines 8 80,73% 99,97% 98,54% 53.010 Avianca 9 79,62% 99,69% 98,42% 24.681 VivaAerobus 10 76,91% 99,49% 99,4% 14.711

El reporte también destaca a otras aerolíneas de bajo costo que han logrado equilibrar sus modelos de negocio con la eficiencia. Volaris y JetSmart se posicionaron en el quinto y sétimo lugar respectivamente, superando el 80% de cumplimiento.

Por otra parte, la colombiana Avianca se situó en la novena casilla del ranking. La aerolínea reportó un 79,62% de puntualidad en sus 24.681 vuelos operados durante el primer mes del año.

La optimización de los tiempos en tierra y aire reduce significativamente los costos operativos. (Jose Cordero)

Más allá de la satisfacción del cliente, estos números tienen una lectura financiera para las empresas. La puntualidad estricta impacta directamente en la estructura de costos y en la rentabilidad final de cada vuelo operado.

Cumplir con los horarios programados ahorra a las compañías hasta millones de dólares anuales en combustible al evitar esperas en el aire y rodajes innecesarios. Además, reduce drásticamente los gastos por compensaciones a pasajeros y multas aeroportuarias, convirtiendo a la eficiencia en el activo más valioso de la industria.