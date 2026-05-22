Estilo de vida

Carlo Petrini, fundador del movimiento Slow Food, muere a los 76 años

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Por AFP

El italiano Carlo Petrini, fundador del movimiento Slow Food que promueve la cocina tradicional de calidad y la agricultura sostenible, murió a los 76 años, anunció su organización el viernes.








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