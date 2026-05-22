Carlo Petrini, fundador del movimiento Slow Food, muere a los 76 años

El italiano Carlo Petrini, fundador del movimiento Slow Food que promueve la cocina tradicional de calidad y la agricultura sostenible, murió a los 76 años, anunció su organización el viernes.

El periodista y escritor de la región del Piamonte fundó este movimiento en 1986, en protesta contra la apertura de los primeros restaurantes de comida rápida en el país.

Desde entonces, el movimiento se ha expandido por 160 países en su misión de promover la biodiversidad y fomentar un modelo alimentario saludable, que respete el medio ambiente y las culturas locales.

“El trabajo más importante que ha hecho Slow Food es devolver el concepto de gastronomía a su forma holística y multidisciplinaria. La idea de la gastronomía como algo que se reduce a recetas y estrellas Michelin es muy limitada”, dijo Petrini a la AFP en una entrevista en 2016.

El fundador de Slow Food, Carlo Petrini, interviene en la inauguración del Slow Food Salone del Gusto y Terra Madre el 26 de septiembre de 2024 en Turín. (Foto de MARCO BERTORELLO / AFP) (MARCO BERTORELLO/AFP)

Según el movimiento, Petrini murió el jueves por la noche en su casa en la localidad de Bra, en su Piamonte natal, en el norte de Italia.

Slow Food lo describió como un “visionario” que “dio vida a un movimiento global arraigado en los valores de una alimentación buena, limpia y justa para todos”.

La organización evoca su famosa frase “Quien siembra utopía cosecha realidad” como un resumen de su vida.

“Creía firmemente que los sueños y las visiones, cuando son justos, capaces de inspirar la participación colectiva y perseguidos con convicción, no son imposibles de alcanzar”, apuntó Slow Food.

Además de su labor en este movimiento, Petrini fundó la red internacional Terra Madre para la agricultura sostenible, y la Universidad de Ciencias Gastronómicas en Pollenzo.