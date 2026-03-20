Chuck Norris muere a sus 86 años: así fue la vida de este actor y empresario estadounidense

Chuck Norris, actor y empresario esatdounidense, murió a los 86 años, según se informó en un comunicado recibido por la agencia AFP y una publicación realizada por su familia en su Instagram oficial.

Chuck Norris murió a los 86 años. Tuvo una extensa carrera en cine y televisión, en la que pasó de ser un artista marcial poco conocido a convertirse en una de las caras más icónicas del cine de acción de los años 70, 80 y 90. (JERRY MARKLAND/Getty Images via AFP)

Chuck Norris tuvo una extensa carrera en cine y televisión, en la que pasó de ser un artista marcial poco conocido a convertirse en una de las caras más icónicas del cine de acción de los años 70, 80 y 90. Su presencia en pantalla se consolidó primero en el cine y luego se extendió a la televisión, donde alcanzó su mayor popularidad.

“Para el mundo, era un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, señala el comunicado que anuncia su muerte.

En el cine, Chuck Norris comenzó a destacar a inicios de los años 70 con papeles secundarios en películas de artes marciales como The Way of the Dragon (1972), donde compartió cartel con Bruce Lee y se ganó el respeto del público por su dureza y disciplina. A partir de mediados de la década, asumió papeles protagonistas en títulos como Breaker! Breaker! (1977) y Good Guys Wear Black (1978), que lanzaron su marca personal de justiciero solitario y contribuyeron a afianzarlo como estrella de taquilla.

En la pantalla chica, el hito más importante de su trayectoria fue Walker, Texas Ranger (1993–2001), serie de CBS en la que Norris encarnó al Ranger de Texas Cordell Walker durante 196 episodios. La serie se convirtió en un fenómeno de audiencia, lo que consolidó su estatus como “héroe de acción” también en televisión y le permitió proyectar su imagen de disciplina y moralidad en millones de hogares.

La muerte de Chuck Norris se anunció horas después de que se informara sobre su hospitalización en Hawái tras una emergencia médica.

Norris comenzó enseñando artes marciales en California mientras trabajaba en la industria aeroespacial para Northrop, y pronto abrió una cadena de escuelas de karate con clientes famosos como Steve McQueen o Priscilla Presley.

Esa plataforma de escuelas y su reputación como competidor de élite le sirvieron como base para luego transitar hacia el cine y, más adelante, hacia negocios más estructurados.

Chuck Norris y Clarence Gilyard en 'Walker, Texas Ranger'. Chuck Norris murió a los 86 años. (Captura de pantalla)

Negocio de aguas embotelladas

En 2012, Norris y su esposa Gena fundaron CForce Bottling Co., una empresa de agua embotellada de pozo artesiano que opera desde su rancho Lone Wolf en Navasota, Texas.

El producto se comercializa como una marca premium y la compañía no solo vende agua propia, sino que también ofrece servicios de co‑envasado para otras marcas de agua del sur de Estados Unidos.

Norris explotó su imagen en una amplia gama de campañas publicitarias y licencias, incluyendo marcas como Total Gym (equipos de fitness), Toyota, T‑Mobile, Fiat y videojuegos como World of Warcraft y Non Stop Chuck Norris. Estas apariciones se convirtieron en una fuente recurrente de ingresos, empleando su figura de “dureza” y disciplina para respaldar productos de salud, tecnología y automóviles.

Además de CForce, Norris partició en inversiones inmobiliarias y en el sector de entretenimiento, así como en firmas de inversión como The Norris Group, descrita como una empresa de capital privado y venture capital que invierte en startups y pequeñas empresas, especialmente en tecnología y salud.

Esta diversificación le permitió reducir su dependencia exclusiva de la actuación y consolidar un patrimonio que se estima en cientos de millones de dólares.​

Paralelamente, Norris creó Kickstart Kids, una organización sin ánimo de lucro que enseña artes marciales a jóvenes en riesgo, financiada en parte con los beneficios de sus actividades comerciales. Esta estructura le permitió articular su actividad empresarial con un componente social, reforzando su imagen de marca orientada a la disciplina, la salud y el liderazgo personal.​