Estilo de vida

¿Debe la humanidad erradicar a los mosquitos más letales? Biotecnología y retos éticos para frenar las pandemias del futuro

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Por AFP

Los animales más letales del planeta no son los leones, ni las arañas, ni las serpientes. Son los mosquitos que chupan nuestra sangre, nos provocan picores y nos transmiten enfermedades, hasta el punto de que algunos plantean su erradicación.








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