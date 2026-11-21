Cada diciembre, mientras las luces decoran tiendas, restaurantes y centros comerciales, Hollywood y las plataformas digitales activan una maquinaria financiera tan predecible como lucrativa. Lejos de ser un simple pasatiempo estacional, las películas navideñas mueven cientos de millones de dólares anuales, aunque su centro de gravedad se ha mudado de las salas de cine hacia las pantallas del hogar.

Entre el 2021 y el 2025, las cintas estrictamente navideñas estrenadas en cines recaudaron entre $450 millones y $500 millones en taquilla mundial, según datos de Box Office Mojo. Títulos como Código: Traje Rojo ($184,9 millones en el 2024) y Noche sin paz ($76,5 millones en el 2022) lideraron ese nicho.

Si bien la temporada festiva general sumó más de $7.990 millones en Estados Unidos durante ese lustro —impulsada por franquicias ajenas a la Navidad—, el grueso de la rentabilidad festiva hoy vive en el streaming y la televisión.

De acuerdo con Parrot Analytics, las películas navideñas generaron $132 millones en ingresos globales para las plataformas digitales solo en el último trimestre del 2023.

'La leyenda de Klaus', primera película original animada de Netflix. (Netflix para La Nación)

La fórmula de bajo costo: Hallmark y Netflix

El secreto mejor guardado de este negocio es la eficiencia de capital. Según Revista Mercado y Forbes, la cadena Hallmark perfeccionó un modelo industrial: produce entre 32 y 40 películas por temporada con presupuestos de apenas $1 millón a $2 millones, filmadas en Canadá en dos o tres semanas.

Su bloque Countdown to Christmas atrae a más de 80 millones de espectadores y factura unos $350 millones en publicidad, un tercio de sus ingresos publicitarios anuales.

El fenómeno desató una explosión de oferta que, según el medio Newtral, superó el récord de 200 estrenos navideños en una sola temporada.

Netflix replicó esta receta a escala global con inversiones algo mayores —entre $5 millones y $15 millones— y rostros nostálgicos para retener suscriptores en el cierre de año.

Las cifras de la plataforma y de FlixPatrol confirman el apetito del público: Nuestro secretito, con Lindsay Lohan, registró 32,4 millones de visualizaciones en su estreno en el 2024; Navidad de golpe acumuló 128,8 millones de horas vistas; El encanto del champán superó los 20,5 millones de reproducciones en el 2025; y la cinta animada Klaus alcanzó más de 40 millones de hogares en su primer mes.

Guerra del streaming navideño: retención de suscriptores frente a taquilla

En la guerra por el tiempo de pantalla decembrino —donde Nielsen destaca que el cine festivo impulsa los mayores picos de audiencia—, cada gigante juega sus propias cartas.

Según TheWrap, Disney+ capitaliza la nostalgia familiar sin gastar en nuevos rodajes gracias a clásicos propios como Mi pobre angelito y El extraño mundo de Jack, que escalan al Top 10 cada noviembre.

Por su parte, Prime Video apuesta por estrenos híbridos de alto impacto para atraer compradores a Amazon: tras su paso por cines, Código: Traje Rojo atrajo a 50 millones de espectadores en cuatro días y miles de minutos reproducidos en Estados Unidos, según reportes de la plataforma.

'El Grinch', la película animada está entre las más taquilleras en el género navideño.

La retención de la audiencia tradicional

A pesar del avance del streaming, la televisión por cable mantiene una base de espectadores cautiva en América Latina durante las festividades (e incluso en los meses de junio y julio). Canales consolidados han diseñado una programación ininterrumpida que capitaliza la demanda de contenido navideño.

La cadena Lifetime, por ejemplo, transforma su parrilla para emitir películas navideñas durante las 24 horas del día. Durante noviembre y diciembre, a través de su ciclo especial denominado “Xmas Movies”, el canal proyecta hasta 52 películas exclusivas para sostener el interés del público.

Además, para fortalecer su presencia en el mercado hispanohablante, Lifetime ha incorporado en su grilla producciones originales realizadas en Guadalajara, México, lo que evidencia un interés real por conectar culturalmente con la demografía latinoamericana. Esta tropicalización del formato resulta clave para retener índices de audiencia competitivos frente a las grandes plataformas estadounidenses.

Por su parte, Studio Universal, canal operado por la división NBCUniversal International Networks Latin America, despliega también una agresiva estrategia estacional. La cadena prepara el especial “Navilovers”, con películas de consumo familiar y temática navideña las 24 horas, desde noviembre hasta los primeros días de enero.

Rentas perpetuas bajo el árbol

Más allá de las novedades, los clásicos operan como verdaderos bonos de renta fija para los estudios. Cintas como Mi pobre angelito (1990) siguen generando entre $15 millones y $20 millones anuales en derechos televisivos, licencias y regalías, sin necesidad de estrenar material nuevo.

De hecho, el propio protagonista del filme, Macaulay Culkin, reveló en una entrevista recogida por Bloomberg Línea que conserva el 5% de las ganancias netas y el 15% de los ingresos por mercancía de Mi pobre angelito 2, asegurando un flujo de caja inagotable cada diciembre.

Para la compañía, la presencia permanente de Mi pobre angelito en Disney+ impulsa picos de suscripciones y retención cada diciembre.

Por último, cada diciembre, cadenas de cine en Estados Unidos y Europa reestrenan clásicos como El Expreso Polar, Realmente amor o Mi pobre angelito en funciones especiales o conciertos con orquesta en vivo. Paralelamente, la venta y alquiler digital (PVOD) en plataformas como Apple TV o Amazon Prime Video vuelve a colocar estos títulos en el top 10 de ventas navideñas cada año.

Mi pobre angelito se ha convertido en uno de los clásicos más reproducidos en las plataformas de streaming durante fin de año. (Archivo EF)

Top 10 histórico de taquilla navideña (ajustado a la inflación - 2026)

Según registros históricos de Box Office Mojo y Forbes (en taquilla mundial y sin ajustar por inflación), estas son las diez producciones navideñas con mayor recaudación en salas de cine. Para ofrecer un panorama fidedigno del valor real generado, la siguiente tabla reordena las producciones originales aplicando estimaciones del índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos desde el año de estreno original hasta 2026.