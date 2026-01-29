El negocio de la cirugía estética masculina se dispara: intervenciones crecen un 95% globalmente desde 2018

Los hombres recurren cada vez más a la cirugía estética, un fenómeno visible especialmente en Oriente Medio y América Latina, según datos presentados el jueves en París en un congreso mundial del sector.

Entre 2018 y 2024, el número de intervenciones quirúrgicas realizadas en hombres aumentó 95% y los tratamientos estéticos sin cirugía (inyecciones, cuidados con láser, peelings, etc.) en pacientes masculinos crecieron un 116%, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS).

En comparación, la cifra en las mujeres creció 59% y 55% respectivamente.

“Esta dinámica, especialmente marcada en Oriente Medio y América Latina, da cuenta de una profunda transformación de las normas sociales y de una creciente aceptación de los cuidados estéticos por parte de los hombres, aunque sólo representan el 16% del total de los procedimientos”, según un análisis de mercado presentado durante el congreso IMCAS, que se celebra hasta el 31 de enero en París.

Según proyecciones adelantadas en el encuentro, el mercado debería mantener un crecimiento medio del 5% anual hasta 2030, con base en la sólida demanda y al aumento del número de pacientes.

Pero se producirá una presión competitiva en aumento, sobre todo en las toxinas botulínicas y las inyecciones de ácido hialurónico, dos segmentos que concentran más de la mitad del mercado mundial de la medicina estética y que representaron 9.600 millones de euros (11.500 millones de dólares) en 2025.

“Hemos entrado en un modo de consumo de la estética, comparado a hace 10 o 15 años cuando podía considerarse algo muy elitista”, precisa a AFP Laurent Brones, experto económico en el IMCAS.

“Las generaciones Z y milenial acceden a la medicina estética mucho antes que las generaciones anteriores”, según el IMCAS.

Estados Unidos, con alrededor del 45% de la cuota del mercado mundial, siguió dominando el mercado global en 2025, contabilizando el mayor número de intervenciones no quirúrgicas con fines estéticos y liderando el segmento de las toxinas botulínicas (56% de la demanda mundial).