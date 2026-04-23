Estilo de vida

Estados Unidos reclasifica la marihuana para facilitar su uso médico e investigación

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Por AFP

El gobierno de Donald Trump reclasificó el jueves al cannabis dentro de una categoría menos restrictiva, lo que facilita su uso con fines médicos en Estados Unidos, según el fiscal general.








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