Estas son las mejores líneas de cruceros del 2026 y sus precios, según nuevo informe de Consumer Reports

Un nuevo análisis de Consumer Reports (CR) sobre la industria de los cruceros en 2026 ofrece pistas claras sobre qué líneas están marcando la diferencia para los viajeros más exigentes.

El informe, basado en casi 19,000 encuestas, no solo compara precios, sino también experiencias a bordo, destinos y el tipo de público al que apunta cada compañía.​

Consumer Reports indagó sobre las mejroes líneas de crucero del mundo. (Agencia EFE)

Cómo se hizo la clasificación

Consumer Reports evaluó 19 líneas de cruceros oceánicos a partir de las experiencias más recientes de 18,850 socios en los últimos 36 meses. La Puntuación de Satisfacción General se construyó con cinco factores clave: relación calidad‑precio, calidad y variedad de la comida, servicio al cliente, excursiones organizadas por la naviera y actividades y entretenimiento a bordo.​

Además, se analizaron otras dimensiones como limpieza, comodidad de cabina, transparencia de precios, utilidad de la app, embarque y desembarque, accesibilidad para personas con discapacidad y programas para familias. Estos factores adicionales se reflejan en una tabla interna de calificaciones que complementa el ranking principal.​

Las tres líneas mejor valoradas:

National Geographic‑Lindblad Expeditions

La alianza entre Lindblad Expeditions y National Geographic se especializa en cruceros de expedición en barcos pequeños, con capacidad de entre 16 y 148 pasajeros y diseño para hielo, puertos pequeños y zonas remotas. Sus rutas incluyen destinos como Antártida, Ártico, Groenlandia, Galápagos, Islandia, Alaska, Baja California y Mediterráneo, además de cruceros fluviales por Europa, el Amazonas y Egipto.​

Un viaje de siete días comienza alrededor de $3.100 por pasajero y puede llegar a $20.000, con un gasto típico de unos $10.887 por adulto, que suele incluir la mayoría de las excursiones y equipo como snorkel. La experiencia se centra en el aprendizaje, con naturalistas, biólogos marinos y antropólogos a bordo, camarotes todos con vista al mar y muchos con balcón, sin casinos ni espectáculos estilo Broadway.​

National Geographic‑Lindblad fue la única línea que obtuvo las mejores calificaciones en todas las categorías de la Puntuación de Satisfacción General, así como en “excursiones” y “relación calidad‑precio”, pese a tener el precio típico más alto. Entre los comentarios, los pasajeros la describen como una experiencia “fenomenal” e “inolvidable”, donde se paga el extra por la naturaleza y no por el alcohol.​

Windstar

Windstar, conocida desde 1986 por sus yates de vela, opera hoy ocho barcos de lujo (tres con apoyo de energía eólica) para entre 148 y 342 pasajeros. Sus itinerarios abarcan Europa, Pacífico Sur, Caribe, Centroamérica y Alaska, con barcos de poco calado que pueden atracar en puertos más pequeños y menos concurridos que los de los megacruceros.​

Los cruceros con todo incluido se sitúan entre $2.400 y más de $7,000 por persona, con un gasto típico de $5.481 por adulto, mientras que las excursiones se pagan aparte y las grupales parten de unos $90. La vida a bordo ofrece un ambiente íntimo y elegante pero relajado, sin exigencia de ropa formal, con gastronomía muy bien puntuada, entretenimiento discreto y plataformas para deportes acuáticos como kayak, paddle surf y snorkel directo desde el barco.​

Windstar permite niños desde 8 años, pero sus cruceros están claramente diseñados para adultos, con pocos programas específicos para menores. En la clasificación de Consumer Reports se ubicó en el segundo puesto de Satisfacción General (empatada con Viking), con comentarios que resaltan la sensación de “viajar en familia” y el hecho de que muchos pasajeros reservan otro crucero antes de desembarcar.​

Viking

Viking, que se hizo conocida por sus cruceros fluviales europeos, se expandió al océano en 2015 y en 2018 adoptó una política estricta de “solo adultos”. Su flota oceánica incluye 15 barcos pequeños y medianos, con capacidad máxima para 1.000 pasajeros, que navegan por Escandinavia, Islas Británicas, Mediterráneo, América, Caribe, Asia, África, Oriente Medio, Australia y Nueva Zelanda.​

Los precios parten de $1.999 por persona y pueden alcanzar $79.000 para travesías de 170 días alrededor del mundo con vuelo en clase preferente incluido; el gasto típico reportado fue de unos $7.085 por adulto. En el precio se incluyen una excursión en cada puerto, wifi, cerveza y vino en almuerzo y cena, restaurantes de especialidad, servicio a la habitación, lavandería y propinas, reduciendo las sorpresas en la factura final.​

Todos los camarotes tienen terraza y son más amplios que el promedio, y la propuesta se centra en un ambiente relajado y refinado con charlas de corte cultural e histórico, conferencias tipo TED y gastronomía muy valorada, sin niños ni casinos. Viking fue una de las pocas líneas con la máxima calificación en actividades y entretenimiento a bordo, y destacó también en accesibilidad para personas con discapacidad.​

Tres alternativas familiares y de menor costo

Disney Cruise Line

Disney opera ocho megacruceros con capacidad para entre 2,700 y 6,000 pasajeros, pensados claramente para familias con niños. Sus itinerarios cubren Caribe y Bahamas, Alaska, Europa, México, costa del Pacífico, Australia y Nueva Zelanda, con un costo promedio de $2.488 por adulto según la encuesta.​

En la clasificación general, Disney se ubicó inmediatamente detrás de las tres grandes recomendadas, con las mejores calificaciones en servicio al cliente, actividades y entretenimiento, limpieza, comodidad de las cabinas, accesibilidad y programas y recursos para familias. La compañía ofrece espectáculos estilo Broadway, encuentros con personajes y hasta islas privadas temáticas, aunque sus tarifas básicas suelen excluir internet, bebidas, especialidades, excursiones y otros extras.​

Celebrity Cruises

Celebrity opera 16 barcos con capacidad de entre 2.170 y casi 4.000 pasajeros y presencia global en Alaska, Hawái, Caribe, Bermudas, Canal de Panamá, ambas costas de Estados Unidos, Asia, Australia, Nueva Zelanda, Egipto y Marruecos. Los encuestados informaron un gasto promedio de $2.394 por adulto, con la percepción de que la experiencia es “de lujo para el precio”.​

La línea obtuvo calificaciones cercanas a las máximas en relación calidad‑precio, comida, servicio, actividades y entretenimiento, comodidad de cabinas, transparencia de precios, embarque/desembarque, accesibilidad y oferta familiar. Recibió puntuaciones altas en limpieza, pero solo intermedias en excursiones y en la utilidad de su aplicación móvil, según los usuarios encuestados.​

Holland America Line

Holland America Line, con origen en el transporte transatlántico del siglo XIX, opera hoy 16 barcos para entre 1,400 y 3,100 pasajeros. Sus rutas incluyen Alaska, costa oeste de Estados Unidos, Canadá, Caribe, Europa, Asia, Australia, Nueva Zelanda y el Canal de Panamá, con un gasto promedio reportado de $2.947 por adulto.​

Los pasajeros otorgaron a la naviera puntuaciones superiores a la media en relación calidad‑precio, comida, servicio, excursiones organizadas por la propia línea, actividades, comodidad de cabinas, transparencia de precios, embarque/desembarque, accesibilidad y recursos familiares. También recibió la máxima calificación en limpieza, y los encuestados describieron sus barcos como “limpios y bien gestionados”, con servicio de camarote “fantástico”.​

Un mercado en auge que exige elegir bien

La nota de Consumer Reports se publica en un contexto de fuerte expansión del sector: la AAA proyecta que 21,7 millones de estadounidenses reservarán un crucero oceánico en 2026, un 52% más que seis años antes. Aunque el precio típico por adulto ronda los $2.750 y puede duplicarse en ciertos destinos, las tarifas suelen incluir camarote, comidas, entretenimiento básico, gimnasio, piscina y múltiples puertos, lo que simplifica la planificación del viaje.​

Con docenas de compañías compitiendo y estructuras de precios llenas de extras, el ranking de CR busca orientar a los viajeros hacia la línea que mejor se ajuste a su presupuesto, nivel de servicio esperado y tipo de experiencia deseada, ya sea aventura educativa, lujo en barcos pequeños o vacaciones familiares en megacruceros.​

___

Este artículo fue publicado por un editor de ‘El Financiero’ asistido por un sistema de inteligencia artificial.