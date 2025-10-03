Este es el mejor hotel todo incluido de Costa Rica según los premios World Travel Awards; conozca los precios para hospedarse en vacaciones de inicio de año

Los premios World Travel Awards son conocidos en la industria como los “Oscar del Turismo”. Son uno de los reconocimientos más prestigiosos a nivel global, ya que validan la excelencia en todos los sectores de los viajes y turismo.

El hotel Fiesta Resort All Inclusive fue galardonado como el Mejor Resort Todo Incluido de Costa Rica 2025 (Costa Rica’s Leading All-Inclusive Resort 2025) en la más reciente edición de los World Travel Awards para la región del Caribe y las Américas.

El galardón posiciona al resort puntarenense como un referente en el competitivo mercado de los hoteles todo incluido del país.

Ubicación y cómo llegar

El Fiesta Resort está ubicado en el cantón central de Puntarenas, sobre la costa del Pacífico, frente a la playa. Su localización lo convierte en uno de los resorts todo incluido más cercanos al Gran Área Metropolitana (GAM).

Para llegar desde San José o el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, se debe tomar la Ruta 27 (Autopista San José-Caldera) y conducir por aproximadamente 60 kilómetros hasta tomar la salida hacia Puntarenas.

Desde allí, se sigue la carretera costanera por unos 7,1 kilómetros hasta la entrada del hotel. El trayecto total toma alrededor de hasta 90 minutos, dependiendo del tráfico.

Precios para la temporada de fin de año

Para los viajeros que planean una escapada una consulta de tarifas para el periodo entre la semana del 2 al 8 de enero de 2026 arroja un precio aproximado por dos noches para dos adultos desde los $476 entre semana (de lunes a jueves) y desde los $636 en fin de semana (viernes a domingo).

El Fiesta Resort ubicado en Puntarenas, fue reconocido como el mejor hotel todo incluido del país en los World Travel Awards 2025. ( - /Fiesta Resort)

¿Qué incluye la tarifa?

El reconocimiento como mejor todo incluido se fundamenta en la variedad y calidad de los servicios que ofrece el hotel dentro de una única tarifa. Las principales instalaciones y servicios son:

Gastronomía: acceso a varios restaurantes tipo bufé y de especialidades, así como a múltiples bares con bebidas nacionales e internacionales incluidas.

acceso a varios restaurantes tipo bufé y de especialidades, así como a múltiples bares con bebidas nacionales e internacionales incluidas. Piscinas: el resort cuenta con cuatro piscinas interconectadas para adultos y niños.

el resort cuenta con cuatro piscinas interconectadas para adultos y niños. Actividades y entretenimiento: el paquete incluye shows nocturnos, actividades recreativas durante el día, canchas de tenis y voleibol de playa.

el paquete incluye shows nocturnos, actividades recreativas durante el día, canchas de tenis y voleibol de playa. Servicios para familias: dispone de un club de niños (k ids club ) y un club de adolescentes (t eens club ) con actividades supervisadas.

dispone de un club de niños (k ) y un club de adolescentes (t ) con actividades supervisadas. Bienestar: las instalaciones incluyen el Heliconia Spa, aunque los tratamientos y masajes suelen tener un costo adicional.

El panorama de los ‘todo incluido’ en Costa Rica

La mayoría de los grandes resorts bajo el modelo todo incluido en Costa Rica se concentran geográficamente en la provincia de Guanacaste, en el Pacífico Norte. Esta región aprovecha sus playas de arena blanca y la cercanía con el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós en Liberia para atraer al mercado turístico internacional.

La zona del Pacífico Central, donde se ubica el Fiesta Resort, cuenta con una oferta importante pero más reducida, mientras que la costa del Caribe tiene un desarrollo significativamente menor en este tipo de producto hotelero.

Para efectos de comparación, otros hoteles de la misma categoría en el país son:

The Westin Reserva Conchal, an All-Inclusive Golf Resort & Spa: ubicado en Playa Conchal, Guanacaste. El precio estimado por noche para dos adultos en el mismo fin de semana inicia desde los $1,638.

ubicado en Playa Conchal, Guanacaste. El precio estimado por noche para dos adultos en el mismo fin de semana inicia desde los $1,638. Secrets Papagayo Costa Rica: Ubicado en la Península de Papagayo, Guanacaste, es una opción solo para adultos. El precio estimado por noche para dos personas inicia desde los $1,306.