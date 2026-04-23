Estilo de vida

Fármacos de nueva generación rompen 40 años de estancamiento frente al cáncer de páncreas

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Por AFP

Tras varias décadas de estancamiento, la investigación avanza en la lucha contra el cáncer de páncreas, uno de los más mortales que existen. Aunque aún falta para poder curar a la mayoría de los pacientes, estas nuevas vías prometen sumar valiosos meses a sus vidas.








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