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FDA aprueba tratamiento de la empresa Revolution Medicines que duplica la supervivencia en cáncer de páncreas

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Por AFP

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el miércoles la aprobación de un tratamiento prometedor contra el cáncer de páncreas, que abre una nueva era en el abordaje de uno de los tipos más mortales de la enfermedad.








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