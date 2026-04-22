FDA aprueba uso de fármaco que retrasa la diabetes tipo 1 a niños mayores de un año

Estados Unidos aprobó el uso en niños pequeños del tratamiento Tzield, utilizado para frenar la progresión de la diabetes tipo 1, anunció el miércoles el gigante farmacéutico francés Sanofi.

Hasta ahora, el tratamiento en Estados Unidos estaba reservado para adultos y niños con más de ocho años de edad. Con la nueva medida, podrá ser empleada en niños de más de un año.

La aprobación de la agencia estadounidense de medicamentos (FDA) “subraya la importancia de actuar sobre el sistema inmunitario en una etapa temprana de la diabetes autoinmune tipo 1, con el fin de influir en la progresión natural de la enfermedad al retrasar la pérdida de producción de insulina por parte del páncreas”, explicó Christopher Corsico, director global de desarrollo de Sanofi, en un comunicado.

El tratamiento no cura sino que ralentiza la progresión de esta enfermedad crónica al frenar la reacción autoinmune.

Actúa cuando la diabetes es detectable pero antes de la aparición de síntomas (fase 2) para frenar su evolución hacia la fase clínica de la enfermedad (fase 3), que requiere inyecciones de insulina para reducir la glucemia.

Estados Unidos aprobó el uso en niños pequeños del tratamiento Tzield, utilizado para frenar la progresión de la diabetes tipo 1. (Tzield/Tzield)

Kimber Simmons, profesora asociada de pediatría del Barbara Davis Center de Estados Unidos, destacó que “esto es especialmente importante porque estos niños suelen presentar el riesgo más elevado de progreso rápido e imprevisible”.

La Comisión Europea aprobó en enero la aplicación del mismo tratamiento de Sanofi bajo el nombre de “Teizeild”, solamente a partir de los ocho años.

Sanofi adquirió en 2023 la empresa estadounidense de biotecnología Provention Bio por 2.900 millones de dólares, buscando reforzarse en los tratamientos contra la diabetes y las enfermedades inmunitarias.