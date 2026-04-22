Estilo de vida

FDA aprueba uso de fármaco que retrasa la diabetes tipo 1 a niños mayores de un año

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Por AFP

Estados Unidos aprobó el uso en niños pequeños del tratamiento Tzield, utilizado para frenar la progresión de la diabetes tipo 1, anunció el miércoles el gigante farmacéutico francés Sanofi.








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AFP

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