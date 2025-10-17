Estilo de vida

Financiamiento para su nuevo hogar: esto es lo que le ofrecen las entidades bancarias en ExpoCasa 2025

La feria, de entrada gratuita, se extenderá hasta el próximo domingo 19 de octubre en Parque Viva

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

La feria ExpoCasa 2025 arrancó esta semana en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, con una variada oferta crediticia y condiciones favorables para las personas y familias que estén pensando en construir su nuevo hogar.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ExpoCasaParque VivaFinanciamientoVivienda
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.