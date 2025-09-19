Finanzas

Hipoteca vs. fideicomiso en Costa Rica: ¿cuál le conviene más en un préstamo de vivienda?

Antes de gestionar un préstamo, es importante conocer las ventajas y desventajas de hacerlo por medio de una hipoteca o de un fideicomiso de garantía. Aquí repasamos cómo funciona cada uno.

Por Fabiola Martínez Ortiz

Solicitar un préstamo suele ser el camino más viable para adquirir una casa propia en Costa Rica y, tradicionalmente, la mayoría de las personas opta por una garantía hipotecaria: según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el 82% de los 2.760.676 créditos de vivienda otorgados en los últimos diez años se han realizado mediante esa modalidad.








