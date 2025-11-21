Estilo de vida

Frida Kahlo marca récord en subasta para una mujer y un artista de Latinoamérica

Un autorretrato de la mexicana Frida Kahlo se subastó el jueves en Nueva York por 54,6 millones de dólares, lo que lo convierte en la pintura más cara vendida hasta ahora por una mujer y por un artista latinoamericano, informó la casa Sotheby’s.








