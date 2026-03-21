Estilo de vida

Guía de costos para el Mundial 2026: ¿Cuánto debe presupuestar un aficionado para viajar desde Costa Rica?

¿Planea viajar al Mundial 2026? El torneo de Norteamérica será el más caro de la historia para el aficionado. Analizamos el impacto de la alianza FIFA-Airbnb, el alza de tarifas hoteleras de hasta un 2.800% y los precios promedio por ciudad para el aficionado

EscucharEscuchar
Por Randall Corella Vargas

En diciembre pasado, tras la emoción de las eliminatorias y el sorteo de la Copa del Mundo Norteamérica 2026, la fiebre del fútbol no solo disparó los precios de las entradas a los partidos del torneo, sino también las tarifas de los hoteles en Estados Unidos, Canadá y México.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Estados UnidosMundial 2026FIFAAirbnb
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.