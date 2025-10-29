Estilo de vida

KPop Demon Hunters, la estrategia de Netflix que ahora pretende replicar su éxito en los cines de Costa Rica

El sorprendente éxito de taquilla de las cazadoras de demonios no fue la meta, sino el principio de una estrategia multimillonaria de Netflix

Por Randall Corella Vargas

“Eres mi delirio, eres mi martirio. Oh, mi soda pop. Eres mi soda pop”. Si después de una tanda de películas con sus hijas o sobrinos, se sorprende a usted mismo tarareando y bailando esta canción, no se asuste. KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop) ha trascendido las fronteras del entretenimiento infantil para consolidarse como todo un fenómeno global.








