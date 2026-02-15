Estilo de vida

La aerolínea más puntual del mundo en enero de 2026 es de Latinoamérica; ¿ha volado usted con ella?

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Los viajeros valoran el tiempo tanto como el precio del boleto a la hora de elegir un vuelo. Llegar al destino a la hora prometida define la experiencia del cliente y construye la reputación de las compañías aéreas en un mercado altamente competitivo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
aerolíneasviajespuntualidadCiriumturismo
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.