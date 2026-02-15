La aerolínea más puntual del mundo en enero de 2026 es de Latinoamérica; ¿ha volado usted con ella?

Los viajeros valoran el tiempo tanto como el precio del boleto a la hora de elegir un vuelo. Llegar al destino a la hora prometida define la experiencia del cliente y construye la reputación de las compañías aéreas en un mercado altamente competitivo.

La eficiencia operativa representa un desafío constante para la industria de la aviación comercial moderna. Factores climáticos, gestión aeroportuaria y logística interna influyen directamente en la capacidad de las empresas para cumplir con sus itinerarios programados.

Una firma especializada en análisis del sector aéreo monitoreó el desempeño de las flotas mundiales durante el primer mes del año. Los resultados del análisis correspondiente a enero de 2026 traen sorpresas positivas para las empresas de la región.

La consultora Cirium posicionó a Aeroméxico en la cima de su categoría de aerolíneas globales. La compañía mexicana registró el mejor índice de cumplimiento en el mundo y superó a competidores fuertes de Asia y Medio Oriente.

El reporte detalla que la aerolínea alcanzó un índice de llegada a tiempo del 87,53% en sus operaciones. Este porcentaje la coloca por encima de Hainan Airlines y Singapore Airlines, las cuales completaron el podio global de puntualidad.

La empresa mexicana gestionó casi 16.000 operaciones durante el primer mes del año con un alto nivel de eficiencia. (Foto: Rafael Pacheco)

Las cifras indican un volumen alto de operaciones para el líder del ranking durante enero. Aeroméxico gestionó un total de 15.984 vuelos en el periodo y mantuvo un factor de finalización de vuelos del 99,44%.

Latam Airlines también figura en el top 5 mundial de este prestigioso listado. La empresa suramericana ocupó la quinta casilla con un 80,73% de puntualidad en sus itinerarios, a pesar de manejar un volumen masivo de 53.010 vuelos.

A continuación se detalla el desempeño de las 10 aerolíneas globales más puntuales:

Aerolínea Ranking Llegada a tiempo Vuelos rastreados Factor de finalización Total de vuelos Aeroméxico 1 87,53% 99,92% 99,44% 15.984 Hainan Airlines 2 86,84% 98,5% 99,19% 23.561 Singapore Airlines 3 84,14% 99,94% 99,91% 10.560 Saudia 4 81,84% 99,55% 99,77% 17.699 Latam Airlines 5 80,73% 99,97% 98,54% 53.010 United Airlines 6 80,53% 99,97% 96,95% 139.456 Iberia 7 80,10% 99,46% 98,14% 15.588 Etihad Airways 8 79,78% 99,9% 99,75% 10.038 Korean Air 9 79,67% 99,82% 99,75% 11.431 Delta Air Lines 10 79,41% 99,97% 95,7% 142.095

El análisis específico para América Latina muestra números aún más altos en puntualidad. Sky Airline lideró la tabla regional con un registro sobresaliente del 92,36% de sus vuelos aterrizando a tiempo.

Copa Airlines mantiene su consistencia operativa en el segundo lugar de la zona latinoamericana. La aerolínea panameña reportó una puntualidad del 91,09% en sus conexiones a través de las Américas.

El desempeño de las aerolíneas brasileñas y mexicanas completa el cuadro de honor regional. Gol obtuvo un 87,43% y Volaris cerró el grupo principal con un 84,32% de cumplimiento en sus itinerarios.

Los viajeros que volaron con las líderes regionales disfrutaron de índices de cumplimiento superiores al 90%. (JUAN CARLOS CISNEROS/Juan Carlos Cisneros / AFP)

El reporte también evaluó el desempeño de las compañías en Norteamérica durante enero. Southwest Airlines encabezó esa región con un 82,99%, mientras que Alaska Airlines y United Airlines ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente con 81,52% y 80,53%.

En el continente europeo, ITA Airways dominó las estadísticas de puntualidad del mes. La aerolínea italiana logró un 86,8% de vuelos a tiempo, seguida por la española Vueling (85,47%) y su compatriota Iberia (80,1%).

Cirium utiliza tecnología para rastrear vuelos en tiempo real en todo el planeta. Sus informes mensuales sirven como referencia estándar para medir la calidad del servicio y la eficiencia de la industria aérea global.